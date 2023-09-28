НБУ перейде до керованої гнучкості курсу — коли відпустять долар

Американська валюта. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) розповів про плани переходу до керованої гнучкості валютного курсу. Тільки після цього етапу вирішуватимуть, чи повертатися до плаваючого курсу долара.

Про це інформує пресслужба Нацбанку.

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Як зазначають в НБУ, повернення до більш гнучкого курсоутворення дозволить посилити стійкість української економіки та валютного ринку перед зовнішніми та внутрішніми викликами.

Водночас зауважили, що повноцінний перехід до плаваючого курсоутворення відбудеться далеко не одразу. Спочатку регулятор перейде до керованої гнучкості курсу, що продиктовано особливостями функціонування економіки на тлі війни.

У зв'язку з обмеженнями експортних можливостей та припливу інвестицій на валютному ринку постійно наявний суттєвий дефіцит валюти. Через це, повертатися до плаваючого курсу, коли Нацбанк лише згладжує надмірні коливання на ринку, поки говорити зарано.

Тоді як за умов керованої гнучкості курсу НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки чому курс зможе не тільки послаблюватися, коли дефіцит зростатиме, а й зміцнюватиметься, коли знижуватиметься.

За нового курсового режиму Нацбанк суттєво обмежуватиме рухи курсу як в один, так і в інший бік.

Відтак, продажі валюти даватимуть змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами продовжуватимуть захищати заощадження від інфляції.

Джерело: НБУ

Коли перейдуть до керованого гнучкого курсу

У НБУ заявляють, що не встановлюють жодних конкретних дат для переходу до керованого гнучкого курсу та пом'якшення обмежень. Це станеться винятково за наявності стійких передумов. Це залежатиме від:

темпів зростання споживчих цін: інфляція стане помірна та матиме загалом тенденцію до зниження;

очікувань громадян, бізнесу, банків та аналітиків щодо майбутньої інфляції: повинні надалі зменшуватися;

рівня міжнародних резервів: у Центробанку повинно бути достатньо резервів для збереження курсової стійкості;

відсоткових ставок: депозити повинні забезпечувати захист вкладів громадян від знецінення;

параметрів фінансової стабільності: банки мають у подальшому залишатися стійкими.

"Якщо всі показники будуть у нормі, то НБУ надалі пом’якшуватиме валютні обмеження та згодом перейде до режиму керованої гнучкості курсу. Водночас НБУ діятиме поступово та обережно, щоб зберегти стійкість валютного ринку", — додали у Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) оновив офіційний курс валют на четвер, 28 вересня. Згідно з ним, євро коштує 38,48 грн/євро (-0,24), долар незмінний — 36,56 грн.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.