НБУ планує збудувати в Україні Фінансову фортецю

Війна змінила плани Національного банку. Фото: bank.gov.ua

Національний банк України першим серед державних установ розробив нову інституційну Стратегію. Документ враховує фактор впливу вторгнення Росії на фінансову систему України. Мета Стратегії - захист фінансової стабільності та відновлення країни.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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В умовах війни Стратегію Національного банку до 2025 року після дворічного впровадження було змінено на нову, яка дасть можливість центробанку розширити зону визначеності та сформувати альтернативні плани дій.

"Назва нашої нової Стратегії – Фінансова фортеця України. Влучна та зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, повинні робити все, що пришвидшує Перемогу", – розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

Нові стратегічні цілі

Реалізація Стратегії здійснюватиметься за п’ятьма стратегічними цілями, що зосереджені на основних функціях Національного банку – забезпеченні цінової і фінансової стабільності та підтримці країни на шляху до Перемоги.

Перша ціль - стійка гривня

Забезпечення стабільності грошової одиниці України є основною функцією НБУ та надважливе під час війни.

У її межах передбачається досягнення цінової стабільності та курсової стійкості завдяки:

розробленню стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;

поступовому послабленню та зняттю валютних обмежень;

поступовому переходу до гнучкості обмінного курсу;

поверненню фокусу монетарної політики на інфляцію.

Друга ціль - фінансова стабільність

Досягнення цієї цілі передбачає забезпечення стану фінансової системи, за якого, незважаючи на зовнішні впливи, вона спроможна належно виконувати основні функції – фінансове посередництво та здійснення платежів – й успішно протистояти кризовим явищам. Це завдання особливо важливе під час війни.

Реалізація цілі передбачає втілення таких стратегічних ініціатив:

збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;

стійка та спроможна банківська система;

страховий ринок готовий підтримувати відновлення;

небанківський фінансовий та платіжний ринок – прозорий та технологічний;

надійна та стійка інфраструктура фінансового ринку.

Третя ціль - фінансова система працює на відновлення країни

Її мета – сприяння відновленню економіки, відбудові країни, поверненню до стійких темпів економічного зростання.

Регулятор стимулюватиме розвиток фінансового ринку за допомогою п’яти ініціатив:

відповідальний фінансовий ринок;

розвинений кредитний ринок;

розвинений ринок страхових послуг;

розвинена інфраструктура ринків капіталу;

фінансово грамотне населення та підприємці.

Четверта ціль - сучасні фінансові послуги

Фінансова система має працювати безперебійно навіть під час війни, в умовах бойових дій чи у разі блекаутів. Одне з ключових завдань центробанку полягатиме в посиленні кібербезпеки та ефективності готівкового обігу, а також у подальшій цифровізації фінансових послуг, впровадженні нових технологій, поширенні безготівкових розрахунків.

На реалізацію цієї цілі спрямовуватимуться ініціативи:

фінансовий ринок – цифрова фортеця;

Power banking 2.0 – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;

технологічний розвиток фінансового ринку;

стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;

віртуальні активи та цифрові гроші НБУ – чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;

цифрові фінансові послуги – частина цифрової країни.

П’ята ціль - ефективний центральний банк

Досягнення цієї цілі передбачає реалізацію таких семи ініціатив:

голос НБУ – посилення комунікацій регулятора;

розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами;

міжнародна співпраця та обмін експертизою;

європейська інтеграція фінансового сектору;

ефективна операційна діяльність;

цифрова трансформація НБУ;

людський капітал – основний актив НБУ.

Нова Стратегія Національного банку України опублікована на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.

Нагадаємо, в Україні понад рік діють адміністративні валютні обмеження для збереження контрольованості ринку, захисту золотовалютних резервів, запобігання непродуктивному відтоку капіталу та скорочення девальваційного тиску. Проте останнім часом НБУ почав працювати над їх послабленням.

Спочатку регулятор планує застосовувати заходи, спрямовані на мінімізацію множинності валютних курсів, ослабить обмеження за торговельними операціями, здійснюватиме заходи зі сприяння надходженню нових інвестицій. На наступних етапах лібералізації будуть вжиті заходи, пов'язані з питаннями торговельного фінансування та валютних ризиків банків, послаблення обмежень щодо капітальних операцій.