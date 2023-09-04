НБУ пояснив причини зниження курсу гривні

Гривні повернуто стабільність. Фото: Новини.LIVE

Серпневі короткострокові коливання курсу гривні на готівковому ринку були ситуативними. Вони пов'язані, зокрема, з сезонним чинником.

Про це заявили в Національному банку України у відповідь на запит Новини.LIVE.

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Чинники нестабільності гривні

В центробанку пояснили, що зазвичай саме наприкінці серпня – на початку вересня дрібні аграрії переводять частку виручених за реалізовані товари гривневих коштів у іноземну валюту до наступної посівної.

Іншим чинником нестабільності курсу гривні могли бути результати діяльності правоохоронних органів з наведення ладу на ринку небанківських фінансових установ, що здійснюють валютно-обмінні операції.

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Загалом ситуація на готівковому валютному ринку залишається стійкою. Попри серпневі коливання, різниця між безготівковим та готівковим курсом є помірною

Нагадаємо, після тривалого періоду стабільності курса гривні відбулась дестабілізація готівкового валютного ринку в Україні у серпні. Готівковий курс національної валюти зі значень, близьких до офіційного курсу, почав знижуватись, досягнувши протягом декількох тижнів значень, близьких до 39 гривень за долар. Проте після низки заходів з боку Національного банку готівковий курс гривні почав укріплюватись, повернувшись до позначки біля 37 гривень за долар.

Проте, стверджує професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник, в Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися.

