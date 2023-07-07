НБУ посилює контроль за доходами — торкнеться зарплат "у конвертах"

Грошові кошти у гаманці. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) посилює фінансовий моніторинг у рамках боротьби з тіньовими доходами українців. У разі виявлення підозрілого руху коштів — громадянам доведеться підтвердити легальність коштів.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Посилення моніторингу

З 1 серпня поточного року Нацбанку має намір змінити правила поповнення рахунків готівковими коштами за допомогою терміналів. Тепер доведеться надати номер мобільного телефону для додаткової ідентифікації.

З липня 2023 року Податкова служба України отримала право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень. Також банки мають проводити первинний фінансовий моніторинг, щоб не дозволити клієнтам відмивати, переводити гроші в готівку та легалізувати доходи.

Хоч в Україні готівку практично неможливо простежити, однак законно також нею складно скористатися. Чималі покупки (від 50 тисяч гривень) мають здійснюватися безготівково. Національний банк слідкує за тим, щоб банки проводили фінмоніторинг.

Зарплати у "конвертах"

Зарплати "конвертах" є тими ж тіньовими грошима, з яких не сплачено податки. Проте якщо клієнт фінустанови регулярно отримує однакового розміру суми, не здійснює підозрілих операцій (зокрема, занадто часті операції з готівковими коштами, дроблення переказів), проблем може не виникнути

За словами фінансового експерта Василя Невмержицького, українці повинні подумати про те, навіщо відкривають рахунок у банку, потім мають вказати достовірну інформацію (як використовуватиметься рахунок, які доходи).

"Якщо ви вказуєте зарплату, яка не пояснює ваші перекази, заявляєте, що відкриваєте картку для отримання зарплати, а насправді щодня отримуєте перекази за оплату будь-яких послуг, ви ризикуєте привернути увагу фінансового моніторингу", — зазначив фахівець.

Через це багато хто не хоче відкривати депозити на суму від 400 тис. грн, щоб не підтверджувати джерело доходів. Якщо, наприклад, людина спробує дробити суму, зокрема, через день здійснювати операції на 50 тис. грн, банк це помітить і процедура дроблення стане підставою для перевірки. У таких випадках банки можуть закрити рахунок клієнта і запропонувати перевести залишок грошей у банк, який вкаже колишній клієнт фінустанови.

Як уникнути проблем

Українці можуть підтвердити джерела своїх доходів за допомогою довідки про заробітну плату, показавши банку документ про те, що продали нерухомість, транспорт чи є договір про здавання майна в оренду, документ про право на спадщину чи виграш у лотерею (копію податкової декларації). Щоб не було проблем, потрібно декларувати доходи, наполягати на офіційному оформленні та виплаті білої заробітної плати.

Що варто знати

Нагадаємо, Податкова служба України матиме право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Українці повинні вчасно сплачувати Єдиний соціальний внесок. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.