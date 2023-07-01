НБУ посилює вимоги до переказу коштів через термінали

Національний банк. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до переказів готівкових грошей через термінали самообслуговування. Вони стосуються надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Нові вимоги до переказів

Як зазначається, з серпня поточного року додаються реквізити до квитанції, що формується при здійсненні готівкових операцій через платіжні пристрої, зокрема термінали. Квитанція про зарахування коштів на рахунок додатково повинна буде містити номер мобільного телефону платника.

Також від платників під час здійснення таких операцій вимагається:

введення номера мобільного телефону на екрані терміналу;

отримання на номер одноразового паролю (повідомлення або телефонний дзвінок);

введення на екрані терміналу одноразового паролю про згоду на виконання платіжної операції.

На які операції поширюються вимоги

Вимоги поширюються на операції із унесення готівкових коштів для зарахування на рахунки за допомогою терміналів. Не стосуються популярних платежів:

сплата комунальних послуг, інтернету, телебачення і т.д;

оплати квитків для залізничних перевезень;

оплати проїзду у міському та приміському транспорті;

оплати маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення транспортних карт для проїзду у міському транспорті;

сплати податків, штрафів, адмінпослуг, зборів та інших платежів до держбюджету.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

Також ми писали, що державний ПриватБанк попередив українців про чергові зміни у роботі системи терміналів самообслуговування. Йдеться про поновлення операцій з готівковою валютою у термінальній мережі.