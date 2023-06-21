НБУ послабив контроль за фінансовими операціями бізнесу

Іноземна валюта у руках. Фото: google.com

В Україні триває поступова політика валютної лібералізації. Цього разу регулятор надав право резидентам робити грошові перекази за кордон для розрахунку за зовнішніми кредитами.

Про це поінформував пресцентр Національного банку України (НБУ).

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З 21 червня резиденти-позичальники можуть обслуговувати нові кредити, залучені у комерційних позичальників (комерційні банки, інвестиційні фонди, фінансові компанії).

При цьому регулятор визначив правила здійснення таких фінансових розрахунків, щоб мінімізувати можливий витік капіталу та запобігти зниженню рівня боргової стійкості корпоративного сектору:

встановив обмеження на максимальну ефективну ставку за відповідними кредитами у 12%;

для тих позичальників, у яких немає власних коштів в іноземній валюті, її купівля для погашення суми кредиту можлива тільки через три роки після одержання кредиту (при цьому дозволене придбання валюти для того, щоб сплатити відсотки за кредитом упродовж перших трьох років від дати отримання кредитів). Така умова обмежить можливість отримати кредити для позичальників, котрі не мають надходжень в іноземній валюті, терміном тільки більше трьох років;

позичальники, які мають власні надходження в іноземній валюті, зможуть залучати кредити з терміном і менше, ніж три роки. Погашення кредиту повинне відбуватися за рахунок власних грошових коштів в іноземній валюті.

Інші валютні послаблення

Із 16 червня Національний банк послабив валютні обмеження для українських позичальників, надавши дозвіл резидентам на переказ грошей за кордон для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками:

забезпеченими гарантіями чи поруками міжнародної фінансової організації;

наданими за участю іноземного експортно-кредитного агентства чи іноземних держав через уповноважену нею установу або через іноземні юридичні особи, серед акціонерів яких є іноземна держава чи іноземна державна фінустанова.

У Нацбанку очікують, що в Україну завдяки такому рішенню надходитиме значно більше нових кредитних коштів, що перевищить їх відтік.

Нагадаємо, Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Також ми писали, що НБУ протягом останнього тижня продав значно більшу суму доларів на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс на понад 150 млн доларів.