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НБУ послабив підтримку гривні на 5,7%

23 вересня 2023 13:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ послабив підтримку гривні — що стало причиною
Будівля НБУ. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Продаж валюти з резервів

Упродовж 18-22 вересня НБУ продав на міжбанківському валютному ринку для підтримки курсу національної валюти 823,61 млн доларів, придбав лише 100 тис. доларів. Обсяг чистого продажу валюти на міжбанку становила 823,51 млн доларів.

Попереднього тижня (11-15 вересня) Нацбанк продав 873,11 млн доларів, придбав 50 тисяч доларів. Таким чином регулятор продав на міжбанку на 49,5 млн доларів менше або на 5,7%.

Як пояснюють фінансисти, скорочення обсягів продажу валюти на міжбанку пов’язане зі зменшенням попиту на неї з боку учасників ринку.

З початку поточного року Нацбанк продав на міжбанківському ринку 18,845 млрд доларів, придбав — 195,98 млн доларів.

Підтримка НБУ гривні

Нацбанк, здійснюючи продажі доларів на міжбанку, таким чином зменшує курсовий тиск на нацвалюту, чим згладжує ринкові валютні коливання та загалом підтримує поточний курс національної валюти.

З кінця травня минулого року вимушений був піти на серйозний крок із продажу близько 1 млрд доларів з резервів щотижня, що дозволило збалансувати ситуацію на міжбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) пояснили вигоду гривневих депозитів та облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Там наголосили, що вклади та цінні папери у гривні також здатні захистити кошти від інфляції.

Також ми писали, що в Україні підвищився попит на іноземну валюту. У серпні 2023 року комерційні банки продали доларів та євро більше, аніж купили. Українці продали готівкової та безготівкової валюти на 1,749 млрд доларів (в еквіваленті) і купили її на 1,898 млрд доларів.

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