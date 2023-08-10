НБУ у вересні запровадить нові правила для банків

Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) з 11 вересня 2023 року запровадить нові правила для банків. Регулятор урівняє нормативи обов'язкового резервування фінустановами за фінансами юридичних осіб за ознакою строковості.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Нормативи обов'язкового резервування

Як зазначають в НБУ, такі заходи необхідні, зокрема, для подальшого зниження ризиків структурного профіциту ліквідності у банківській системі, а також скорочення ринкових викривлень.

Так, рівень обов'язкових резервів за строковими коштами і вкладами юросіб (окрім інших банків) має дорівнювати в нацвалюті 10%, тоді як нині 0%, в іноземній валюті стане 20%, зараз — 10%.

У НБУ уточнюють, що аналогічні нормативи обов'язкового резервування фінустановами діють за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юросіб.

Навіщо обов’язкові резерви

Як пояснюють у Нацбанку, обов’язкові резерви є одним із традиційних інструментів центробанків. Він полягає у наступному: фінустанови зобов’язані зарезервувати на своїх кореспондентських рахунках кошти в розмірі, що визначають як певний відсоток від їх зобов’язань (норматив резервування) та враховує частку обов’язкових резервів, яку банки покривають завдяки бенчмарк-ОВДП.

Відтак, відповідні суми мають бути сформовані в середньому за період резервування. Це у подальшому дозволить згладити можливі кон’юнктурні (непередбачувані) коливання ліквідності, забезпечуючи ефективне застосування інструменту за прямим призначенням, а саме — обмеження частини вільної ліквідності банківської системи, додали в НБУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) оприлюднили план проведення перевірок банків та небанківських установ до кінця 2023 року. Виїзні перевірки стосуватимуться питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства.

Також ми писали, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.