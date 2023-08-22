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НБУ забрав ліцензію у найбільшої в Україні мережі обмінників: відомі деталі

22 серпня 2023 10:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НБУ забрав ліцензію у найбільшої мережі обмінників — відомі деталі
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) вирішили відкликати ліцензію у найбільшої в країні мережі обмінників. Причини — ігнорування прохання регулятора виправити порушення.

Про це повідомляє пресцентр НБУ.

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Детальніше про покарану мережу обмінників

Йдеться про ТОВ "Фінод", що налічував близько 400 точок обміну у різних областях України. Як зазначається, основний напрям діяльності компанії — торгівля валютними цінностями у готівковій формі (обмін валют).

На початку літа Нацбанку оштрафував "Фінод" на 300 тисяч гривень за порушення у відеоспостереженні та контролі. Регулятор дав місяць на виправлення порушення, також зобов'язав до 2 серпня надати дані про бенефіціарів та їхній фінансовий стан, проте прохання були проігноровані.

За даними Нацбанку, у першому півріччі поточного року "Фінод" очолив рейтинг фінкомпаній за розміром отриманої виручки — 2,1 млрд гривень. Обсяг чистого прибутку компанії сягав 62 млн гривень.

Посилення вимог до обмінників

Нацбанк у липні 2022 року заборонив обмінникам (окрім банків) повідомляти про курси поза касами, привертати увагу будь-якими цифрами чи символами (табло).

Також сам процес купівлі-продажу валют в обмінниках тепер здійснюється за умови обов'язкового відеоспостереження.

Ще регулятор створив реєстр пунктів обміну валюти. Обмінники зобов'язали сплачувати авансові внески з податку на прибуток. Зокрема, обмінний пункт повинен сплачувати авансовий внесок у три мінімальні зарплати (21,1 тис. гривень) за кожен пункт обміну у населених пунктах, де кількість жителів більша за 50 тисяч, а також одну мінімальну зарплату у 6,7 тис. гривень у населеному пункті, де населення не більше 50 тисяч.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в обмінних пунктах американська валюта коштує: у купівлі — 38,05 (+0,15) грн, у продажу — 38,21 (0,05) грн. Євро у купівлі — 41,55 (+0,10) грн, у продажу — 41,80 грн.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть

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