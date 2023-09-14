НБУ змусять передавати заставне майно для армії — деталі законопроєкту

Евакуація авто. Фото: google.com

Національний банк України (НБУ) можуть зобов'язати на період воєнного стану передавати у сферу управління Міністерства оборони заставне майно. Це прописано у відповідному законопроєкті.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Читайте також:

Передача заставного майна армії

Йдеться про законопроєкт №10023, який зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від провладної партії Олександр Завітневич, Данило Гетманцев, Федір Веніславський.

Документ вносить зміни у закон "Про Національний банк України" і пропонує передавати майно, отримане в рахунок погашення кредитів, на потреби Міністерства оборони.

Картка законопроєкту №10023. Джерело: ВРУ

Зокрема, за документом, у власності Нацбанку як кредитора останньої інстанції є майно, придбане у рахунок погашення заборгованості за наданими фінустановами кредитами на підтримку ліквідності. Ст. 71 Закону про НБУ передбачає право Нацбанку з метою покриття боргу набувати будь-яких прав та активів, проте таке майно має бути відчужене у стислі терміни.

"Законопроєктом пропонується встановити правові підстави для можливості передачі Національним банком під час дії військового стану в Україні у сферу управління Міністерства оборони України майна, придбаного ним за рахунок погашення боргу", — наголошують автори документа.

Це дозволить за умов воєнного стану створити нові постійні пункти дислокації Збройних сил, а також посприяє іншим способам забезпечення армії, додали ініціатори законопроєкту.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.

Також ми писали, що Національний банк ухвалив рішення про визнання неплатоспроможним АТ "Укрбудінвестбанк". Підставою для такого рішення стало невиконання банком без обґрунтованих причин рішення НБУ про обмеження здійснення окремих видів операцій.