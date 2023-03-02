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Нелегальні доходи: що чекати українцям

2 березня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Нелегальні доходи — хто повинен подавати декларації та сплатити податки
У ДПС нагадали про необхідність сплати податків з отриманих прибутків
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українцям, які окрім офіційної заробітної плати у 2022 році отримували додатковий дохід, повинні заповнити декларацію за місцем реєстрації. Йдеться про сплату податків з отриманих прибутків, щоб уникнути відповідальності за нелегальний дохід.

Про це повідомили у Державній податковій службі України.

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Українське законодавство передбачає, що в певних випадках громадяни мають самі сплачувати податки. Так, роботодавець із заробітної плати розраховується з податками замість найнятого співробітника. Тоді як за інші доходи потрібно звітувати самостійно.

"Подавати декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік та сплачувати відповідні податки та збори конституційний обов'язок громадян та їх особиста підтримка держави, її фінансової безпеки та обороноздатності", — наголосили податківці.

Там пояснили, що контролювати такі доходи вкрай складно, тому повідомляти про них є відповідальністю кожного українця.

Скільки та за що потрібно платити

Як уточнюють у ДПС, зокрема, платити необхідно 18% за доходи від оренди, за прибуток від незалежної професійної діяльності, а також іноземні доходи, дорогі подарунки. Повний перелік оприлюднення на сайті за посиланням. Не треба сплачувати податок матеріальної допомоги, яку виплачують міжнародні організації чи держава.

Подавати декларації можна за місцем реєстрації чи в електронному кабінеті на сайті податкової. Для цього необхідно зайти у розділ "для громадян", обрати пункт "податкова декларація про майновий стан та доходи".

Українці мають заповнити податкові декларації до 1 травня 2023 року.

У ДПС пояснили, як штрафують громадян, які провадять незалежну професійну діяльність за неведення обліку.

За неведення обліку чи неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами встановлена обов'язкова форма обліку, штрафують у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хто ще має подавати декларацію у 2023-му

Як зазначили у податковій службі, фізичні особи — платники податків — резиденти України, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших державах, допомогу, отриману від іноземних країн та їхніх державних фондів, а також від іноземних компаній, організацій, які згідно із законодавством відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність, мають декларувати як іноземні доходи.

При цьому податок на доходи фізосіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують. Тільки потрібно вказати отримання таких коштів як дохід без податку та збору.

Громадяни можуть подавати декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді через Електронний кабінет за посиланням. Для цього потрібно:

  • зайти у розділ "ЕК для громадян";
  • обрати "Податкова декларація про майновий стан і доходи".

Також ми писали, що в Україні 1 березня завершилась дія податкової амністії. Йдеться про можливість легалізувати доходи, походження яких невідоме.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року збираються скасувати єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроєкт, його ще має розглянути Верховна Рада.

 

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