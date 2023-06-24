Долар в РФ на тлі нестабільності стрімко дорожчає

Нестабільність в РФ: в обмінниках стрімко дорожчає валюта
У Росії на тлі нестабільності після оголошення збройного повстання ПВК "Вагнер" у банках та обмінниках різко підскочила валюта. Долар наближається вже до сотні, хоч напередодні коштував близько 84 рублів.
Про це свідчить інформація російського ресурсу finance.rambler.
Ситуація на готівковому ринку в РФ
Як зазначається, у ніч на 24 червня майже у всіх великих російських фінустановах курс долара перевищив позначку 90 рублів.
Зокрема, курс обміну у банках такий:
- Райффайзенбанк — 97,55 рубля за долар;
- Газпромбанк — 97,3 руб.;
- МТС-банк — 95,65 руб.
Водночас офіційний курс, встановлений Центральним банком на 24 червня, становить:
- 84,1 рубля — за долар;
- 91,5 рубля — за євро.
Ціни на долари та євро в обмінниках
Тим часом у російських обмінниках долар у продажу стрімко рухається вгору:
- долар — 96 рублів;
- євро — 106 рублів.
Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.
Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.