Долар в РФ на тлі нестабільності стрімко дорожчає

Іноземна валюта у касі банку. Фото: Unplush

У Росії на тлі нестабільності після оголошення збройного повстання ПВК "Вагнер" у банках та обмінниках різко підскочила валюта. Долар наближається вже до сотні, хоч напередодні коштував близько 84 рублів.

Про це свідчить інформація російського ресурсу finance.rambler.

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Як зазначається, у ніч на 24 червня майже у всіх великих російських фінустановах курс долара перевищив позначку 90 рублів.

Зокрема, курс обміну у банках такий:

Райффайзенбанк — 97,55 рубля за долар;

Газпромбанк — 97,3 руб.;

МТС-банк — 95,65 руб.

Водночас офіційний курс, встановлений Центральним банком на 24 червня, становить:

84,1 рубля — за долар;

91,5 рубля — за євро.

Ціни на долари та євро в обмінниках

Тим часом у російських обмінниках долар у продажу стрімко рухається вгору:

долар — 96 рублів;

євро — 106 рублів.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.