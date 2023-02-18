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Німеччина за час війни арештувала 5 млрд євро російських активів

18 лютого 2023 08:44
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Німеччина за час війни арештувала 5 млрд євро російських активів
Заморозили рахунки підсанкційних осіб та компаній
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Німеччина за час війни в Україні арештувала близько 5,3 мільярда євро російських активів. Заморозили рахунки підсанкційних осіб та компаній.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

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За даними видання, штрафні заходи поширилися на кошти як фізичних осіб, компаній зі списку санкцій Європейського Союзу,  так і Центробанку росії.

Журналісти звернулися до Міністерства фінансів з питанням щодо суми заморожених грошей російських олігархів, однак там не надали відповіді.  

За інформацією Мінфіну, нове Центральне управління з виконання санкцій (ZfS), на етапі створення. Там працюють 36 співробітників, триває подальше збільшення штату. Створюють відповідні структури для пріоритетних областей, таких як ідентифікація активів.

Згідно з другою частиною закону про виконання санкцій у ФРН, ухваленої наприкінці минулого року, ZfS має вести реєстр заморожених активів, який оприлюднюватиметься на сайті відомства. Проте цього досі не відбувається.

Передача коштів арештованих активів Україні

Раніше агенція Bloomberg повідомила, що Німеччина готова арештовані мільярди євро заморожених російських активів передати для допомоги Україні у її відновленні. Проте якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники підуть цим же шляхом.

Нагадаємо, економіці росії повномасштабне вторгнення в Україну коштуватиме втратою 190 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року. Це приблизно дорівнює всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина або Кувейт.

Також ЗМІ повідомляли, що десятий пакет санкцій ЄС буде готовий у середині лютого. Вони вдарять по російському військово-промисловому комплексу. Планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків.

Європейська рада продовжила на шість місяців економічні санкції проти росії. Вперше обмеження запровадили у 2014 році у відповідь на агресію рф проти України.

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