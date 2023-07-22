Гроші для ВПО — українців почнуть позбавляти виплат

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні з 1 серпня 2023 року держава почне ретельніше контролюватиме виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про допомогу у 2-3 тисячі гривень.

Про майбутні зміни попередила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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Позбавлення виплат ВПО

Як зазначила представниця Мінсоцполітики, в уряді вирішили посилити контроль за виплатами, передбаченими для ВПО. Таке рішення ухвалили у зв'язку з надходженням інформації про те, що великій кількості громадян нараховують виплати як ВПО, тоді як самі вони перебувають за кордоном.

Уряд ухвалив постанову №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка передбачає скасування виплат на проживання ВПО, якщо громадяни перетнули державний кордон та не повертаються в країну тривалий час. Відповідна допомога передбачена виключно для внутрішніх переселенців.

"Якщо людина перебуває за кордоном тривалий період, де вибрала місце безпечного проживання, з 1 серпня такій особі не проводитиметься виплата", — заявила Дар'я Марчак.

Також постанова передбачає скасування надання держпідтримки для тих громадян, які повернулися у свої домівки, залишені на тлі війни.

Сповіщення про припинення виплат громадяни отримають на електронну пошту або в смс-повідомленні, додала заступниця міністра соцполітики.

Що ще зміниться для ВПО

Відповідно до постанови, зміни очікуються з 1 серпня та 1 вересня. Серед іншого вони передбачають:

встановлення критеріїв та умов призначення соцвиплат відповідно до майнового стану;

призначення допомоги тільки на пів року (з правом продовження для деяких категорій громадян).

Більше про соцвиплати

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.