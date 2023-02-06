Біженці у Чехії — які зараз правила та виплати

Це передбачає закон Lex Ukrajina IV

У Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.

Про це розповіла ЗМІ юристка Stron Legal Services Маріанна Гавришко.

Правила для біженців у Чехії

У законі Lex Ukrajina VI прописана низка змін щодо тривалості термінів дії тимчасового захисту, виплат та соціального страхування громадян.

Зокрема, продовжується дія тимчасового захисту громадян України до березня 2024-го. Проте отримані візи не пролонгують автоматично, як у деяких європейських країнах, тому українцям треба до березня 2023 року в онлайн-режимі отримати дату та час відвідування відділу Міністерства внутрішніх справ та звернутися особисто для отримання відповідної позначки у паспорті. Тим, хто не пройде цю процедуру, візу анулюють і доведеться оформлювати заново.

Грошові виплати для українців

Окрім того, закон передбачає зміни у грошових виплатах українцям. За новими правилами, фінансова допомога має відповідати прожитковому мінімуму, встановленому в Чехії.

Розмір виплати на одного дорослого становить 4 860 крон замість 5 000 крон, а на дитину — 3 490 крон на місяць. Тоді як для пенсіонерів та осіб з інвалідністю грошова допомога збільшиться в 1,5 разу від прожиткового мінімуму, виплата становитиме 7 290 крон на місяць та 5 235 крон на дитину.

Також на виплату грошової допомоги впливатиме дохід біженця. На фінансову допомогу зможуть претендувати ті біженці, доходи яких не перевищують суму фіксованої виплати. Враховуватимуть і перекази коштів з-за кордону.

Раз на півроку влада перевірятиме, чи є у заявника перешкоди для виходу на ринок праці: наприклад, догляд за маленькою дитиною, пенсія чи навчання.

Також нові правила для українців у Чехії стосуватимуться отримання лікарської допомоги. Термін, за який держава сплачуватиме внески до системи державного медичного страхування для біженців (VZP), скоротили — він становитиме 150 днів.

"На думку законодавця, цього часу достатньо, щоб українські біженці знайшли роботу, і тоді відповідні внески за них сплачуватиме роботодавець. Водночас держава продовжить покривати страхові внески за неповнолітніх дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю та в інших випадках, коли біженець через об'єктивну причину не може робити це сам", — розповіла фахівець.

Більше про біженців

Нагадаємо, у Польщі підкоригували правила перебування та надання допомоги для громадян України, які виїхали в цю країну через війну. Депутати Сейму підтримали зміни до відповідного закону.

Влада Нідерландів перегляне головний документ, що стосується прийому українських біженців. Тимчасовий захист українців планують продовжити.

У Британії зросла кількість безпритульних біженців із України. Така тенденція може бути пов'язана із припиненням фінансової підтримки з боку британців.