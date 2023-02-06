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Нові виплати та правила: що змінилося у Чехії для українських біженців

6 лютого 2023 07:59
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Біженці у Чехії — які зараз правила та виплати
Це передбачає закон Lex Ukrajina IV
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Чехії змінилися правила перебування українських біженців. Це передбачає закон Lex Ukrajina IV, який підписав новообраний чеський президент Петро Павло.

Про це розповіла ЗМІ юристка Stron Legal Services Маріанна Гавришко.

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Правила для біженців у Чехії

У законі Lex Ukrajina VI прописана низка змін щодо тривалості термінів дії тимчасового захисту, виплат та соціального страхування громадян.

Зокрема, продовжується дія тимчасового захисту громадян України до березня 2024-го. Проте отримані візи не пролонгують автоматично, як у деяких європейських країнах, тому українцям треба до березня 2023 року в онлайн-режимі отримати дату та час відвідування відділу Міністерства внутрішніх справ та звернутися особисто для отримання відповідної позначки у паспорті. Тим, хто не пройде цю процедуру, візу анулюють і доведеться оформлювати заново.

Грошові виплати для українців

Окрім того, закон передбачає зміни у грошових виплатах українцям. За новими правилами, фінансова допомога має відповідати прожитковому мінімуму, встановленому в Чехії.

Розмір виплати на одного дорослого становить 4 860 крон замість 5 000 крон, а на дитину — 3 490 крон на місяць. Тоді як для пенсіонерів та осіб з інвалідністю грошова допомога збільшиться в 1,5 разу від прожиткового мінімуму, виплата становитиме 7 290 крон на місяць та 5 235 крон на дитину.

Також на виплату грошової допомоги впливатиме дохід біженця. На фінансову допомогу зможуть претендувати ті біженці, доходи яких не перевищують суму фіксованої виплати. Враховуватимуть і перекази коштів з-за кордону.

Раз на півроку влада перевірятиме, чи є у заявника перешкоди для виходу на ринок праці: наприклад, догляд за маленькою дитиною, пенсія чи навчання.

Також нові правила для українців у Чехії стосуватимуться отримання лікарської допомоги. Термін, за який держава сплачуватиме внески до системи державного медичного страхування для біженців (VZP), скоротили — він становитиме 150 днів.

"На думку законодавця, цього часу достатньо, щоб українські біженці знайшли роботу, і тоді відповідні внески за них сплачуватиме роботодавець. Водночас держава продовжить покривати страхові внески за неповнолітніх дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю та в інших випадках, коли біженець через об'єктивну причину не може робити це сам", — розповіла фахівець.

Більше про біженців

Нагадаємо, у Польщі підкоригували правила перебування та надання допомоги для громадян України, які виїхали в цю країну через війну. Депутати Сейму підтримали зміни до відповідного закону.

Влада Нідерландів перегляне головний документ, що стосується прийому українських біженців. Тимчасовий захист українців планують продовжити.

У Британії зросла кількість безпритульних біженців із України. Така тенденція може бути пов'язана із припиненням фінансової підтримки з боку британців.

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