Робота в Україні — експерти попереджають про зміни на ринку праці

Робітники в цеху. Фото: Freepik

На українському ринку праці ситуація залишається критичною, адже на тлі війни виник дефіцит як робочих місць, так і "рук". При цьому нестача працівників збережеться у найближчі роки, а от заробітні плати можуть зрости.

Про це розповіли у компанії GRC.

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Дефіцит робітників на ринку праці

Станом на кінець липня, в Україні кількість вакансій зростає, однак число тих, хто у пошуку роботи, на тому ж рівні.

Так, спостерігаються великі проблеми із робочими фахівцями. Деякі підприємства не можуть укомплектувати цілі цехи, не випускається у повній мірі продукція.

Також є велика нестача професійних фахівців, тих, хто має досвід у 5-6 років у різних сферах. Йдеться про працівників сфери маркетингу та фінансів. Попит на таких фахівців високий, їх зараз складно знайти. Примітно те, що дефіцитними стали спеціальності, які до війни не мали особливого попиту. Зокрема, зараз дуже складно знайти кваліфікованого бухгалтера з досвідом роботи.

Хоч деякі роботодавці сподіваються, що після війни та демобілізації чоловіків вакансії можуть закрити, експерти вважають, що проблема залишиться ще на багато років. Очікується структурне безробіття.

Підвищення оплати праці

За інформацією кадрового порталу, за перше півріччя 2023 року середня зарплата зросла на 13%, досягнувши 17 тисяч грн. Зараз найбільше платять на Київщині, де середня зарплатня зросла з 18,2 тис. грн до 18,75 тис. грн. Далі йде Львівщина, де зарплата підвищилась з 16 тис. до 16,77 тис. грн. На третьому місці — Одещина, де оплата зросла з 16 тис. до 16,27 тис. грн.

За словами експертів, зараз у роботодавців немає особливо необхідного ресурсу для підвищення зарплатні до необхідного рівня. Проте саме підвищення зарплати може стати кроком, який допоможе стабілізувати ситуацію на ринку праці.

Кадрові фахівці, переконані, що Україна повинна поступово рухатися до значного підвищення зарплатні.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану роботодавці отримали можливість застосовувати понаднормову роботу. Проте за зловживання таким правом передбачене покарання.

Також ми писали, що в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.