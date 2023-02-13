Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Новий Індекс Бігмаку: скільки насправді коштує гривня arrow

Новий Індекс Бігмаку: скільки насправді коштує гривня

13 лютого 2023 07:36
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Новий Індекс Бігмаку — скільки насправді коштує гривня
Підрахунки зробило видання The Economist
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився  "індекс Бігмаку".

Про це свідчать підрахунки видання The Economist.

Читайте також:

Ціна Бігмаку

Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах.

Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.

Інші світові валюти

За даними The Economist, найбільш недооціненими валютами світу вважаються також:

  • єгипетський фунт — 65,6%;
  • індонезійська рупія — 56,1%;
  • тайванській долар — 53,9%.

Переоцінені валюти у світі:

  • швейцарський франк — на 35,4%;
  • уругвайське песо — на 27,8%;
  • норвезька крона — на 22,9%.

Що відомо про Індекс Бігмаку

"Індекс Бігмаку" почало розраховувати видання The Economist із 1986 року. Відповідно до теорії паритету купівельної спроможності, за адекватного курсу валют, один і той же продукт мав би коштувати однаково в різних країнах. Так вдається проаналізувати, наскільки "коректні" курси нацвалют щодо до долара.

Курсу гривні до долара не було у липневому індексі Бігмаку, адже мережа Mcdonald's закрила ресторани після російського вторгнення.

У 2022-му українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют. У 2021-му згідно з індексом Біг Маку, один долар в Україні мав би коштувати 11,5 гривні.

Який зараз курс гривні

У понеділок, 13 лютого, в Україні готівкова гривня додала кілька копійок у вартості щодо долара та євро. Деякі банки продовжили знижувати валютний курс. Середній курс американської валюти в українських банках у покупці становить 39,48 гривні, а в продажу — 40,19.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що банки перед Новим роком вирішили максимально "накрутити" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення, тоді як економічних причин для цього немає. Найактивніше піднімали курс державні Ощадбанк та ПриватБанк.

Також ми писали, що обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів. 2021-го кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою, розповіли у Національному банку України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:55 Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію"

09:53 Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

09:45 ​​​​​​​Аби лише не померли з голоду: які зарплати окупанти платять українцям у "ЛНР"

09:33 "Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника

09:28 ​​​​​​​Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:18 В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

09:14 Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо

09:04 ​​​​​​​Індія не хоче виробляти з росією гелікоптери, але може погодитись на виробництво ПЗРК "Ігла"

09:04 Окупанти хочуть знести у Маріуполі всі пошкоджені будинки до кінця 2023 року

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

Новина з відео

08:04 Королева R&B повернулася та натякнула на другу вагітність: як пройшов виступ Ріанни на Супербоул-2023

Новина з відео

23:10 "Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

Новина з відео

22:52 На Землі почалися проблеми через потужний спалах на Сонці: вражаючі кадри

Новина з відео

21:17 Є опір: Зеленський розповів про атомні санкції проти рф

Новина з відео

19:52 У Бразилії мати майже 20 років тримала в приватній в'язниці свою доньку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Вперше в історії: Україна виборола золото на етапі Континентального кубка зі стрибків з трампліна

Новина з відео

19:24 "Лютий буде вирішальним": окупант розповів дружині про ситуацію на фронті

Новина з відео

19:00 Україна повертається до відключення світла, — ДТЕК

Новина з відео

18:15 Проєкту "Дунайя" на Одещині бути: поки на час війни він на паузі, — Фазіль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 лютого: Скорпіонам — не проявляти злість, Рибам — звільнити думки

Ексклюзив

09:00 Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги: чи варто це робити

08:00 Війна залишає токсичну спадщину для середовища та здоров'я людей

Ексклюзив

18:00 Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз

Ексклюзив

08:00 Трофейна техніка: чим ЗСУ посилили свою міць. Танки

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Актуальне по темі

None 13 Лютий 09:58

Михайло Федоров розповів, чи вручатимуть українцям повістки через "Дію"

None 13 Лютий 10:04

Ціни на нафту знижуються попри скорочення поставок з рф, — Bloomberg

None 13 Лютий 09:35

"Прислали підозрілий конверт": Кадиров розповів, як невідомі спробували отруїти його помічника

None 13 Лютий 09:28

В Україні запрацювала місія МВФ: що обговорять

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB