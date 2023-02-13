Новий Індекс Бігмаку: скільки насправді коштує гривня
Українська національна валюта недооцінена щодо долара на 53,5%. Саме таким виявився "індекс Бігмаку".
Про це свідчать підрахунки видання The Economist.
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Ціна Бігмаку
Так, згідно з черговим індексом від The Economist за січень 2023 року, Бігмак коштує 92 гривні в Україні та 5,36 долара у Сполучених Штатах.
Обмінний курс становить 17,16 гривні за долар, а різниця між цим та фактичним обмінним курсом говорить про те, що гривня недооцінена на 53,5%.
Інші світові валюти
За даними The Economist, найбільш недооціненими валютами світу вважаються також:
- єгипетський фунт — 65,6%;
- індонезійська рупія — 56,1%;
- тайванській долар — 53,9%.
Переоцінені валюти у світі:
- швейцарський франк — на 35,4%;
- уругвайське песо — на 27,8%;
- норвезька крона — на 22,9%.
Що відомо про Індекс Бігмаку
"Індекс Бігмаку" почало розраховувати видання The Economist із 1986 року. Відповідно до теорії паритету купівельної спроможності, за адекватного курсу валют, один і той же продукт мав би коштувати однаково в різних країнах. Так вдається проаналізувати, наскільки "коректні" курси нацвалют щодо до долара.
Курсу гривні до долара не було у липневому індексі Бігмаку, адже мережа Mcdonald's закрила ресторани після російського вторгнення.
У 2022-му українська гривня опустилася на шосте місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют. У 2021-му згідно з індексом Біг Маку, один долар в Україні мав би коштувати 11,5 гривні.
Який зараз курс гривні
У понеділок, 13 лютого, в Україні готівкова гривня додала кілька копійок у вартості щодо долара та євро. Деякі банки продовжили знижувати валютний курс. Середній курс американської валюти в українських банках у покупці становить 39,48 гривні, а в продажу — 40,19.
Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що банки перед Новим роком вирішили максимально "накрутити" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення, тоді як економічних причин для цього немає. Найактивніше піднімали курс державні Ощадбанк та ПриватБанк.
Також ми писали, що обсяг готівкової іноземної валюти поза банками за час війни суттєво збільшився — на 9,9 млрд доларів. 2021-го кількість валюти на руках українців теж зросла, однак динаміка була майже удвічі слабшою, розповіли у Національному банку України.