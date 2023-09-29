Банкноти та монети старого зразка вилучать з обігу — в НБУ оновили терміни

Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Читайте також:

Які гроші необхідно обміняти

Як зауважили в Нацбанку, в останній момент вирішили продовжити можливість обміну громадянами копійок дрібних номіналів та купюр гривень старого зразка, які були введені в обіг до 2003 року всіх років випуску.

Їх обмін стане неможливий після завершення дії воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Раніше в Національному банку попереджали про необхідність здійснити обмін таких розмінних монет та банкнот номіналами зразків до 2003 року:

1, 2, 5 та 25 копійок:

1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень (банкнот).

Як наголосили в НБУ, зараз на руках в українців залишається близько 7,2 млрд одиниць вищевказаних номіналів монет.

Водночас купюр старого зразка, введених у обіг до 2003 року, доволі мало, близько 1,5%. За 2020–2023 роки громадяни обміняли 400 тисяч штук, зокрема 8,4 тисячі штук — у вересні, додали в НБУ.

Більше про гроші

Нагадаємо, українці знову можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Також ми писали, що в Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.