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Обмін старих грошей стане неможливий: в НБУ зробили важливу заяву щодо термінів

29 вересня 2023 10:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банкноти та монети старого зразка вилучать з обігу — в НБУ оновили терміни
Гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оновили терміни обміну старих грошей, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

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Які гроші необхідно обміняти

Як зауважили в Нацбанку, в останній момент вирішили продовжити можливість обміну громадянами копійок дрібних номіналів та купюр гривень старого зразка, які були введені в обіг до 2003 року всіх років випуску.

Їх обмін стане неможливий після завершення дії воєнного стану та ще протягом трьох місяців після його припинення чи скасування.

Раніше в Національному банку попереджали про необхідність здійснити обмін таких розмінних монет та банкнот номіналами зразків до 2003 року:

  • 1, 2, 5 та 25 копійок:
  • 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень (банкнот).

Як наголосили в НБУ, зараз на руках в українців залишається близько 7,2 млрд одиниць вищевказаних номіналів монет.

Водночас купюр старого зразка, введених у обіг до 2003 року, доволі мало, близько 1,5%. За 2020–2023 роки громадяни обміняли 400 тисяч штук, зокрема 8,4 тисячі штук — у вересні, додали в НБУ.

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Нагадаємо, українці знову можуть передавати монети на українську армію. В банках стартувала чергова хвиля благодійної акції "Смілива гривня".

Також ми писали, що в Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ої річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

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