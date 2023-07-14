Обмін зношеної валюти — які банки приймають гроші з дефектами

Американська валюта у руках: Фото: Unplush

В Україні громадяни у питанні обміну зношеної валюти можуть звертатися у сім банків із 65 фінустанов. Скористатися послугою інкасо такого переліку банків рекомендує Національний банк України (НБУ).

Про це повідомляє профільне видання Minfin.

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З-поміж рекомендованих регулятором фінустанов найдешевшу послугу інкасо надає Райффайзен Банк (10%), а найдорожчу — МТБ Банку (50%). У середньому — 12-15%.

У списку банків, які рекомендує НБУ:

Райффайзен — 10% від суми;

ПУМБ — 12%;

Акордбанк — 15%;

Кредобанк — 15% (щонайменше 350 грн);

Перший інвестиційний банк — 15%;

Укрексімбанк (послуга призупинена) — 20%;

МТБ Банк — 50%.

Стосовно українських небанківських фінустанов, то валютні ліцензії мають 42 такі підприємства, з них 32 — на готівкову валютну торгівлю. Середня комісія послуги інкасо у фінкомпаніях — 20-30%, максимум — до 50%.

Як пише видання, деякі фінустанови виставляють додаткові умови під час обміну старої готівкової іноземної валюти. Зокрема, Кредобанк ставить за умову — відкриття рахунку, адже послуга інкасо саме входить у пакет.

Проблеми з обміном валюти

Раніше Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти, а якщо відмовлятимуть, то чекає суворе покарання.

Відмова прийняти потерту чи стару купюру НБУ розцінюватиме як потенційну ознаку шахрайської діяльності.

Розміри штрафів:

для банків — у розмірі до 400 тис. грн і планується його збільшення за суттєві порушення;

для небанківських фінансових установ — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Нагадаємо, в Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.

Також повідомлялося, що в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.