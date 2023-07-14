Обмін зношеної валюти: які банки приймають гроші з дефектами
В Україні громадяни у питанні обміну зношеної валюти можуть звертатися у сім банків із 65 фінустанов. Скористатися послугою інкасо такого переліку банків рекомендує Національний банк України (НБУ).
Про це повідомляє профільне видання Minfin.
Де приймають валюту з дефектами
З-поміж рекомендованих регулятором фінустанов найдешевшу послугу інкасо надає Райффайзен Банк (10%), а найдорожчу — МТБ Банку (50%). У середньому — 12-15%.
У списку банків, які рекомендує НБУ:
- Райффайзен — 10% від суми;
- ПУМБ — 12%;
- Акордбанк — 15%;
- Кредобанк — 15% (щонайменше 350 грн);
- Перший інвестиційний банк — 15%;
- Укрексімбанк (послуга призупинена) — 20%;
- МТБ Банк — 50%.
Стосовно українських небанківських фінустанов, то валютні ліцензії мають 42 такі підприємства, з них 32 — на готівкову валютну торгівлю. Середня комісія послуги інкасо у фінкомпаніях — 20-30%, максимум — до 50%.
Як пише видання, деякі фінустанови виставляють додаткові умови під час обміну старої готівкової іноземної валюти. Зокрема, Кредобанк ставить за умову — відкриття рахунку, адже послуга інкасо саме входить у пакет.
Проблеми з обміном валюти
Раніше Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти, а якщо відмовлятимуть, то чекає суворе покарання.
Відмова прийняти потерту чи стару купюру НБУ розцінюватиме як потенційну ознаку шахрайської діяльності.
Розміри штрафів:
- для банків — у розмірі до 400 тис. грн і планується його збільшення за суттєві порушення;
- для небанківських фінансових установ — у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Нагадаємо, в Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.
Також повідомлялося, що в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.