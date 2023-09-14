Бюджет на 2023 рік — оприлюднено ключові зміни у видатках

Засідання Верховної Ради. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) найближчим часом планує розглянути законопроєкт уряду, який передбачає внесення змін до Державного бюджету на поточний рік. Збільшаться видатки на 317 млрд гривень.

Про це розповів народний депутат, представник Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

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За словами депутата, Верховній Раді пропонують, зокрема, на 315 тис. гривень збільшити видатки на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Обсяг фінансування органу підвищиться на 62%. Окрім того, уряд пропонує посилити видатки в інших сферах. Як приклад:

на 16,5 млн гривень збільшити допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

на 5,97 млн гривень підвищити витрати на "швидке відновлення" (грант Євросоюзу).

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Також політик оприлюднив інфографіку з деталями, куди спрямують кошти державного бюджету.

"У загальних рисах уже можна побачити, на скільки не відповідають ці бюджетні зміни тому, як намагаються зараз продати депутатам "бюджет оборони", — написав нардеп.

Згідно з інфографікою, фінансування багаторазово підвищиться для наступних відомств:

для Бюро економічної безпеки — підвищать з 503,5 тис. гривень до 818 тис. гривень (на 62,6%);

для Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості — з 7 804 611 грн до 12 165 885 грн (на 55,9%);

для Міністерства внутрішніх справ — з 308 450 994 грн до 387 669 822 грн (на 25,7%)

для Херсонської ОДА — з 200 тис. гривень до 248,8 тис. грн (на 23,2%)

для Міністерства оборони — бюджет збільшиться на 17%.

Джерело: Телеграм-канал Ярослава Железняка

Скоротять видатки для:

ВРУ на зарплати депутатів — на 30 млн грн;

Секретаріат Кабінету Міністрів України — на 10 млн грн;

ВАКС — на 1,59 млн;

Мінекології — на 437 тис. грн;

Держрибагентство — на 214 млн грн;

Мінцифри — на 3,5 млн грн;

програма електронне врядування — на 45 млн грн;

Мінспорт — на 43,8 млн грн;

обсулговування боргу — на 10,7 млрд грн;

Уповноважений із захисту державної мови — на 700 тис. грн;

АМКУ — на 11,9 млн грн;

НАЗК: фінансування політичних партій — на 132 млн грн;

Нацрада — на 936 тис. грн;

Держкосмос — на 3 млн грн;

Рахункова палата — на 23 млн грн;

РНБО — на 6,9 млн грн;

Нацакадемія правових наук — на 716 тис. грн;

ЦВК з виборів місцевих рад — на 7,6 млн грн;

Луганська ОДА — на 3 млн грн.

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