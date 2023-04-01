Обов'язкове декларування доходів чиновників повертається: меморандум з МВФ

До кінця липня 2023 року в Україні повернуть обов'язкове декларування доходів чиновників

Україна зобов'язалася до кінця липня 2023 року повернути обов'язкове декларування доходів чиновників. Офіційний Київ надіслав керівництву Міжнародного валютного фонду лист з подібними намірами.

Про це йдеться у Меморандумі, який оприлюднений на сайті Міжнародного валютного фонду.

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Докладніше про відновлення декларування доходів

Українська влада у листі зобов'язалася узгодити податкове законодавство з нормами Європейського Союзу. Як очікується, вже наприкінці липня будуть відновлені функції НАЗК перевіряти декларації про активи.

"Буде ухвалено закон про відновлення обов'язків державних службовців (але не беруть участь безпосередньо в мобілізаційних та військових діях) подавати та розкривати свої декларації про майно під час воєнного стану", — зазначається в листі.

Також у Меморандумі йдеться про автоматичне внесення інформації з інших баз даних та реєстрів. Орієнтовний термін для цього встановлений на кінець жовтня 2023 року.

Нагадаємо, виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів. Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.