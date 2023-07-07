Депозити в Ощадбанку — українці почали більше довіряти гривні

Обсяг депозитів в Ощадбанку зріс на 10 млрд грн: на які вклади найбільший попит
У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про зростання обсягу гривневих депозитів українців з початку 2023 року. За січень-червень він підвищився на 10 млрд грн.
Про це інформує пресцентр банку.
Обсяги вкладів в Ощадбанку
Як зазначають у фінустанові, загальний обсяг строкових депозитів сягнув близько 54 млрд грн.
У банку зауважили, що згідно з ринковими тенденціями, Ощадбанку суттєво вдалося покращити привабливість власних депозитних пропозицій для клієнтів. Це дозволило наростити обсяг строкових депозитів у портфелі пасивів фінустанови.
За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, факт зростання частки коштів на поточних рахунках та депозитах українців у національній валюті говорить про те, що посилилась довіра до гривні, а також віра у перемогу України.
Так, станом на липень частка гривневих вкладів — 70% від усього депозитного портфеля фізосіб банку.
Які вклади найбільш популярні
У пресслужбі розповіли, що найбільшою популярністю користуються такі депозитні продукти Ощаду:
- вклади "Мій захисник";
- вклади "Моя перемога".
Зокрема, пільговий депозит "Мій захисник" призначений для військових та членів їхніх сімей. Загальний обсяг вкладів у ньому — 13,4 млрд грн. Зокрема, у першому кварталі року Ощад залучив на такий депозит близько 3,1 млрд грн.
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Нагадаємо, в Україні готують зміни у поверненні вкладів збанкрутілих фінустанов. Процедура стане значно простішою.
Також ми писали, що український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.