Депозити в Ощадбанку — українці почали більше довіряти гривні

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про зростання обсягу гривневих депозитів українців з початку 2023 року. За січень-червень він підвищився на 10 млрд грн.

Про це інформує пресцентр банку.

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Обсяги вкладів в Ощадбанку

Як зазначають у фінустанові, загальний обсяг строкових депозитів сягнув близько 54 млрд грн.

У банку зауважили, що згідно з ринковими тенденціями, Ощадбанку суттєво вдалося покращити привабливість власних депозитних пропозицій для клієнтів. Це дозволило наростити обсяг строкових депозитів у портфелі пасивів фінустанови.

За словами заступника голови правління Ощадбанку Антона Тютюна, факт зростання частки коштів на поточних рахунках та депозитах українців у національній валюті говорить про те, що посилилась довіра до гривні, а також віра у перемогу України.

Так, станом на липень частка гривневих вкладів — 70% від усього депозитного портфеля фізосіб банку.

Які вклади найбільш популярні

У пресслужбі розповіли, що найбільшою популярністю користуються такі депозитні продукти Ощаду:

вклади "Мій захисник";

вклади "Моя перемога".

Зокрема, пільговий депозит "Мій захисник" призначений для військових та членів їхніх сімей. Загальний обсяг вкладів у ньому — 13,4 млрд грн. Зокрема, у першому кварталі року Ощад залучив на такий депозит близько 3,1 млрд грн.

Більше про вклади

Нагадаємо, в Україні готують зміни у поверненні вкладів збанкрутілих фінустанов. Процедура стане значно простішою.

Також ми писали, що український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.