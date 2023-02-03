Офіційний курс валют — євро вперше перетнув позначку 40 грн

Це стало його найвищим значенням за весь час

В Україні офіційна вартість європейської валюти підвищилась до 40,17 гривні. Це стало її найвищим значенням за весь час.

Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).

Причини зміцнення євро

Як пояснюють аналітики, в Україні підвищення курсу євро пов'язане з тенденцією на світових ринках, адже курс Нацбанк встановлює лише за курсом євро-долар.

При цьому офіційний курс долара залишається на рівні 36,56 грн. На початку повномасштабної війни НБУ зафіксував вартість американської та європейської валюти (29,25 грн) та євро (33,17 грн). Однак з березня почав встановлювати курс євро у залежності від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку. У липні НБУ підвищив долар на 25%, до 36,56, здорожчав і євро.

НБУ активно підвищував офіційний курс євро з 2014 року. Відтоді він зріс майже вчетверо.

За даними Мінфіну, в українських великих банках євро можна купити за таким курсом:

ПриватБанк — 43,5 грн/євро;

Ощадбанк — 43,8 грн/євро;

Райффайзен Банк – 43,8 грн/євро;

Укргазбанк — 43,4 грн/євро

Креді Агріколь Банк — 40,7 грн/євро

ПУМБ – 44,1 грн/євро.

Пара долар-євро

Примітно, що 2022 року євро активно дешевшав щодо долара і в підсумку опустився у серпні нижче за паритет. У Міністерстві фінансів США заявили, що зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дії Федеральної резервної системи (ФРС) щодо підвищення відсоткових ставок, а також приплив капіталу.

На курс євро також впливала енергетична криза, спричинена вторгненням росії в Україну.

Прогнози аналітиків

Аналітики Deutsche Bank і Morgan Stanley прогнозують, що курс євро може підвищитися на тлі теплої погоди у країнах єврозони. Європейська валюта може додати у ціні ще близько 1,15 долара взимку. Як зазначив валютний стратег TD Securities Марк МакКормік, чудова погода є дуже надійною подушкою безпеки, яка допоможе єврозоні подолати рецесію.

Як прогнозують українські експерти, в останній місяць зими курсова ситуація на валютному ринку очікується доволі стабільною. Курс європейської валюти може підвищитися через його зміцнення за парою долар/євро — коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 долара.

"Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 — 1,11 за долар, що дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах", — розповів економіст Данило Монін.

Нагадаємо, раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.

Раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.