Офіційний курс валют: євро вперше перетнув позначку 40 грн
В Україні офіційна вартість європейської валюти підвищилась до 40,17 гривні. Це стало її найвищим значенням за весь час.
Про це свідчить інформація Національного банку України (НБУ).
-
Зеленський пояснив, чому підписав закон про посилення покарання військовослужбовцям
-
УАФ звернулася до УЄФА через російські футбольні клуби: що відомо
-
Американське ЗМІ заявило про колосальні втрати російської армії в Україні
-
Удар по Краматорську: кількість поранених зросла
-
Навчання українських військових: до кінця року Євросоюз підготує 30 тисяч бійців
-
Мовчазна екскиянка Наташа Корольова прокоментувала чутки про розлучення з Тарзаном
-
Чемпіон світу-2018 залишиться без клубу: про кого йдеться
-
Окупанти вивозять українських старшокласників до рф, щоб скласти шкільні іспити: деталі
-
Державний ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни: як змінився прибуток
-
Нібито для відбудови: Північна Корея відправить солдатів та поліцейських на окуповані території Донбасу
Причини зміцнення євро
Як пояснюють аналітики, в Україні підвищення курсу євро пов'язане з тенденцією на світових ринках, адже курс Нацбанк встановлює лише за курсом євро-долар.
При цьому офіційний курс долара залишається на рівні 36,56 грн. На початку повномасштабної війни НБУ зафіксував вартість американської та європейської валюти (29,25 грн) та євро (33,17 грн). Однак з березня почав встановлювати курс євро у залежності від коливань пари євро-долар на світовому фінансовому ринку. У липні НБУ підвищив долар на 25%, до 36,56, здорожчав і євро.
НБУ активно підвищував офіційний курс євро з 2014 року. Відтоді він зріс майже вчетверо.
За даними Мінфіну, в українських великих банках євро можна купити за таким курсом:
- ПриватБанк — 43,5 грн/євро;
- Ощадбанк — 43,8 грн/євро;
- Райффайзен Банк – 43,8 грн/євро;
- Укргазбанк — 43,4 грн/євро
- Креді Агріколь Банк — 40,7 грн/євро
- ПУМБ – 44,1 грн/євро.
Пара долар-євро
Примітно, що 2022 року євро активно дешевшав щодо долара і в підсумку опустився у серпні нижче за паритет. У Міністерстві фінансів США заявили, що зміцнення долара США до світових валют сталося через сильне економічне зростання, дії Федеральної резервної системи (ФРС) щодо підвищення відсоткових ставок, а також приплив капіталу.
На курс євро також впливала енергетична криза, спричинена вторгненням росії в Україну.
Прогнози аналітиків
Аналітики Deutsche Bank і Morgan Stanley прогнозують, що курс євро може підвищитися на тлі теплої погоди у країнах єврозони. Європейська валюта може додати у ціні ще близько 1,15 долара взимку. Як зазначив валютний стратег TD Securities Марк МакКормік, чудова погода є дуже надійною подушкою безпеки, яка допоможе єврозоні подолати рецесію.
Як прогнозують українські експерти, в останній місяць зими курсова ситуація на валютному ринку очікується доволі стабільною. Курс європейської валюти може підвищитися через його зміцнення за парою долар/євро — коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 долара.
"Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 — 1,11 за долар, що дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах", — розповів економіст Данило Монін.
Нагадаємо, раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.
Раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.