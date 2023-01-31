Робота Приват24 — окупанти блокують доступ громадян до застосунку

Окупанти блокують "Приват24": що відомо
На окупованих росіянами територіях для громадян не завжди доступний український банківський застосунок "Приват24". Окупанти блокують його роботу.
Про це поінформували у Луганській обласній військовій адміністрації.
-
Росія та Іран об’єднали свої банківські системи, — ЗМІ
-
Сніг та ожеледиця: погода в Одесі та області сьогодні
-
У Білому домі підтримали пропозицію Байдена не надавати Україні літаки F-16
-
Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли про важливу послугу під час війни
-
Причина не у бажанні вступити до НАТО: Джонсон пояснив, чому путін напав на Україну
-
Андрій Данилко розповів, що зробить першим коли повернеться до росії
-
Окупантам не вистачає лікарень: у Луганську “трьохсотих” росіян розміщують у пологових будинках
-
На якому напрямку росія готує новий великий наступ: прогноз ISW
-
Іменини Оксани 2023: оригінальні та красиві привітання у прозі, віршах та листівках
-
Зірку фільму "Справа була у Пенькові" Майю Менглет кремували в Австралії
Мета блокування Приват24
Як зазначили в ОВА, росіяни блокують громадянам доступ до онлайн-банкінгу у рамках боротьби з обігом української національної валюти. Вони намагаються у примусовому порядку перевести жителів окупованих територій на розрахунки у рублях.
Водночас українські громадяни, які потрапили під окупацію на території Луганської області, де є інтернет, можуть увійти у "Приват24" та зайти на сайт банку виключно через VPN-сервіс.
Також російські окупанти знайшли новий спосіб позбавлення українців нерухомості. Російський росреєстр не визнає документів, виданих органами влади України після "включення" у склад рф "нових територій". Окупанти пояснюють необхідність цього заходу боротьбою із шахрайством. Тоді як справжня мета — створення умов для вилучення нерухомості у місцевого населення, додали в ОВА.
Які ще труднощі у клієнтів ПриватБанку
Раніше клієнти банку скаржилися на відмову у послузі "Оплата частинами", а в банку пояснили причину та стверджували, що займаються відновленням кредитування.
Також ми писали, що ПриватБанк встановив ліміт на зняття валютних вкладів. Клієнтам дозволено знімати не більше 1 тисячі доларів або 1 тисячі євро на день.
Нагадаємо, що ПриватБанк восени підвищив плату за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні. Збільшення становить до 4% (раніше було 2%).