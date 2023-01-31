Робота Приват24 — окупанти блокують доступ громадян до застосунку

Так борються з обігом української нацвалюти

На окупованих росіянами територіях для громадян не завжди доступний український банківський застосунок "Приват24". Окупанти блокують його роботу.

Про це поінформували у Луганській обласній військовій адміністрації.

Мета блокування Приват24

Як зазначили в ОВА, росіяни блокують громадянам доступ до онлайн-банкінгу у рамках боротьби з обігом української національної валюти. Вони намагаються у примусовому порядку перевести жителів окупованих територій на розрахунки у рублях.

Водночас українські громадяни, які потрапили під окупацію на території Луганської області, де є інтернет, можуть увійти у "Приват24" та зайти на сайт банку виключно через VPN-сервіс.

Також російські окупанти знайшли новий спосіб позбавлення українців нерухомості. Російський росреєстр не визнає документів, виданих органами влади України після "включення" у склад рф "нових територій". Окупанти пояснюють необхідність цього заходу боротьбою із шахрайством. Тоді як справжня мета — створення умов для вилучення нерухомості у місцевого населення, додали в ОВА.

Які ще труднощі у клієнтів ПриватБанку

Раніше клієнти банку скаржилися на відмову у послузі "Оплата частинами", а в банку пояснили причину та стверджували, що займаються відновленням кредитування.

Також ми писали, що ПриватБанк встановив ліміт на зняття валютних вкладів. Клієнтам дозволено знімати не більше 1 тисячі доларів або 1 тисячі євро на день.

Нагадаємо, що ПриватБанк восени підвищив плату за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні. Збільшення становить до 4% (раніше було 2%).