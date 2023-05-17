ООН: на відновлення України потрібно щонайменше 411 млрд доларів

Працівники компанії "Укренерго" лагодять мережу. Фото: Укренерго

В ООН порахували, скільки коштів потрібно Україні для відновлення своєї інфраструктури. В організації вважають, що для цього необхідно щонайменше 411 млрд доларів.

Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи".

Читайте також:

Як пишуть експерти ООН, минулого року економіка України втратила більшість промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", — йдеться у доповіді.

Світові експерти вважають, попри фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, економіка України цьогоріч перебуватиме у стагнації.

Нагадаємо, держава гарантує низку виплат у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. Особливу увагу приділяють військовослужбовцям та їхнім родинам. В Україні законом передбачено, що отримати грошові виплати у сумі 15 млн грн можуть рідні військовослужбовців, які загинули, виконуючи обов’язки під час війни.