Зарплати під час війни — як змінились та хто отримує найбільше

Оплата праці під час війни: як змінились зарплати та хто отримує найбільше
В Україні з початку війни розмір середньої заробітної плати зріс на 10%. У другому кварталі поточного року вона підвищилась з 15 тис. грн до 16,5 тис. грн.
Про це свідчить дослідження порталу з пошуку та пропозиції роботи Work.ua.
Як змінились зарплати під час війни
Згідно з результатами аналізу, підвищення зарплатні було зафіксоване:
- у лютому цього року — на 1 тис. грн, до 16 тис. грн;
- у травні — на 500 грн, до 16,5 тис. грн.
Найбільший приріст відбувся у центральному регіоні — на 17%, у західних областях — на 23%. Зокрема, у Сумах — на 9%, у Житомирі — на 17%, в Одесі — на 7%, у Дніпрі — на 14%.
Аналітики вважають, що перегляд зарплатні на заході та в центрі став наслідком релокації бізнесу та переміщення громадян із прифронтових регіонів подалі від бойових дій. Це підтверджує регіональна динаміка відновлення ринку праці. Так, число вакансій у центральних регіонах у травні цього року сягнуло 100% порівняно з лютим минулого року, а в західних — на більш ніж 130%.
Найбільший відсоток підвищення середньої зарплатні зафіксували за такими професіями:
- офіціанти — на 50%, до 15 тис. грн;
- кухарі — на 33%, до 16 тис. грн;
- охоронці — на 33%, до 12 тис. грн;
- бухгалтери — на 21%, до 17 тис. грн.
Особливо стався приріст зарплати навесні 2023 року, що може бути пов'язано з відновленням малого бізнесу.
Примітно, що зростання зарплатні у водіїв не зафіксовано, проте серед робітничих професій вони отримують найбільше — у середньому 22 тис. грн.
"Одне з найбільших зростань медіани зарплат було за посадою психолога: +80% — до 18 тис. грн, що показує важливість цієї професії зараз", — зауважили фахівці.
Високий приріст зарплатні був:
- у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі — 36%, до 15 тис. грн;
- будівельній промисловості — на 19%, до 19 тис. грн;
- роздрібній торгівлі — на 17%, до 14 тис. грн.
Високі зарплати, як і раніше, у таких сферах:
- маркетинг, реклама, PR — 20 тис. грн;
- транспорт та логістика — 20 тис. грн;
- фінанси, банківська справа та бухгалтерія — 18 тис. грн.
Аналітики додають, що 20% опитаних роботодавців планують підвищувати зарплати всіх працівників надалі, приблизно на 10% цього року, 10% — хочуть підняти розмір виплат на 10-20%, 5% — збільшити до 30%.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.
Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.