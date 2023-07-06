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Оплата праці під час війни: як змінились зарплати та хто отримує найбільше

6 липня 2023 08:11
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати під час війни — як змінились та хто отримує найбільше
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні з початку війни розмір середньої заробітної плати зріс на 10%. У другому кварталі поточного року вона підвищилась з 15 тис. грн до 16,5 тис. грн.

Про це свідчить дослідження порталу з пошуку та пропозиції роботи Work.ua.

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Як змінились зарплати під час війни

Згідно з результатами аналізу, підвищення зарплатні було зафіксоване:

  • у лютому цього року — на 1 тис. грн, до 16 тис. грн;
  • у травні — на 500 грн, до 16,5 тис. грн.

Найбільший приріст відбувся у центральному регіоні — на 17%, у західних областях — на 23%. Зокрема, у Сумах — на 9%, у Житомирі — на 17%, в Одесі — на 7%, у Дніпрі — на 14%.

Аналітики вважають, що перегляд зарплатні на заході та в центрі став наслідком релокації бізнесу та переміщення громадян із прифронтових регіонів подалі від бойових дій. Це підтверджує регіональна динаміка відновлення ринку праці. Так, число вакансій у центральних регіонах у травні цього року сягнуло 100% порівняно з лютим минулого року, а в західних — на більш ніж 130%.

Найбільший відсоток підвищення середньої зарплатні зафіксували за такими професіями:

  • офіціанти — на 50%, до 15 тис. грн;
  • кухарі — на 33%, до 16 тис. грн;
  • охоронці — на 33%, до 12 тис. грн;
  • бухгалтери — на 21%, до 17 тис. грн.

Особливо стався приріст зарплати навесні 2023 року, що може бути пов'язано з відновленням малого бізнесу.

Примітно, що зростання зарплатні у водіїв не зафіксовано, проте серед робітничих професій вони отримують найбільше — у середньому 22 тис. грн.

"Одне з найбільших зростань медіани зарплат було за посадою психолога: +80% — до 18 тис. грн, що показує важливість цієї професії зараз", — зауважили фахівці.

Високий приріст зарплатні був:

  • у готельно-ресторанному бізнесі та туризмі — 36%, до 15 тис. грн;
  • будівельній промисловості — на 19%, до 19 тис. грн;
  • роздрібній торгівлі — на 17%, до 14 тис. грн.

Високі зарплати, як і раніше, у таких сферах:

  • маркетинг, реклама, PR — 20 тис. грн;
  • транспорт та логістика — 20 тис. грн;
  • фінанси, банківська справа та бухгалтерія — 18 тис. грн.

Аналітики додають, що 20% опитаних роботодавців планують підвищувати зарплати всіх працівників надалі, приблизно на 10% цього року, 10% — хочуть підняти розмір виплат на 10-20%, 5% — збільшити до 30%.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.

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