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Ощадбанк не випускає е-пенсійні: як діяти переселенцям

17 лютого 2023 12:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ощадбанк не випускає електронні пенсійні — що радять переселенцям
ВПО радять отримати окрему повнофункціональну банківську картку
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" припинила випускати електронні пенсійні посвідчення (ЕПП). Це створює найбільші проблеми переселенцям.

Про це повідомляє видання Мinfin.

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Як пише видання, в українських пенсіонерів є два варіанти на вибір — користуватися паперовим пенсійним посвідченням чи отримати в електронній формі, що містить банківську платіжну програму.

Проте внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які стоять на обліку до 24 лютого 2022 року, під час оформлення пенсії Пенсійний фонд видає виключно електронні, адже оформити традиційне паперове пенсійне посвідчення неможливо.

Про те, що Ощадбанк перестав видавати пенсійні посвідчення, тоді як пенсійні фонди керуються Постановою 637, яка зобов'язує ВПО видавати лише електронні посвідчення, пишуть самі читачі.

Так, одна з читачок розповіла, що заява на виготовлення е-посвідчення у статусі обробки вже більше встановленого законом терміну у 30 робочих днів.

"Портал фізично не дає зробити заяву на паперове посвідчення, якщо був статус ВПО станом на 24.02.2022", — додає українка.

Найбільша проблема полягає у тому, що пенсійне посвідчення обов'язково необхідне для виїзду за межі України. Без нього жоден інвалід чи пенсіонер ВПО не може перетнути кордон, додає видання.

Що радять у банку

У пресслужбі Ощадбанку зазначили, що у зв'язку з військовою агресією росії проти України та запровадженням на всій території України військового стану, з технічних і незалежних від Ощадбанку причин випуск ЕПП призупинили.

"На жаль, відновити випуск ЕПП поки що неможливо", — повідомили там.

У банку радять на період зупинки випуску ЕПП отримати окрему повнофункціональну банківську картку.

"Для отримання пенсійного посвідчення у паперовому вигляді необхідно звертатися до територіального органу Пенсійного фонду України з відповідною заявою", — додали у фінустанові.

Що ще слід знати

Раніше у Пенсійному фонді пояснили, як громадяни в умовах війни можуть отримувати пенсії, житлові субсидії та пільги. Зокрема, отримання соцвиплат залежить від того, де людина перебуває.

Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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