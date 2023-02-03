Ощадбанк фінансує бізнес українців — як взяти участь у програмі Власна справа

Йдеться про урядову програму мікрогрантів

Державний "Ощадбанк" почав приймати заявки на безповоротну фінансову допомогу українцям. Йдеться про урядову програму мікрогрантів "Власна справа".

Про деталі програми йдеться на сайті Ощадбанку.

Умови участі у програмі

За цією програмою українці можуть отримати гранти до 250 тисяч гривень на бізнес з "нуля" або ж розвиток діючої справи.

Подавати заявки можна на порталі або застосунку державних послуг "Дія" у розділі "єРобота". Також необхідно розробити детальний бізнес-план.

Для цього треба:

зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою BankID або кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

заповнити онлайн-заявку;

прикріпити бізнес-план за формою;

підписати електронним підписом та відправити.

Однією з умов є створення до двох робочих місць.

Своєю чергою Ощадбанк як уповноважена фінустанова програми готова до розгляду заявок, консультування усіх охочих та виконання платежів для реалізації проєктів.

Водночас остаточне рішення про отримання гранту — за Державною службою зайнятості.

Куди можна витратити кошти

Грант в першу чергу видають тим, в кого бізнес пов’язаний із садівництвом чи вирощуванням тепличних овочів. Тим, хто має власну справу у сфері виробництва чи переробки.

Отримані кошти можна витратити на оренду приміщення, закупівлю сировини або обладнання, чи просто на заробітну плату і комунальні витрати. Проте підприємець муситиме повернути кошти, якщо буде проігноровано головну умову — створення двох робочих місць. Також гроші доведеться віддати у разі несплати податків чи у випадку нечесних маніпуляцій.

Більше про бізнес

Нагадаємо, в Україні розширили джерела фінансування грантової програми "єРобота". Відповіде рішення ухвалив Кабінет міністрів України (КМУ).

Як заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль програма відновлення України у майбутньому стане найбільшим проєктом відбудови після Другої світової війни. Це буде драйвер не тільки для швидкого зростання країни, а й новим поштовхом для економіки Європи.

Також ми писали, що в Україні з 1 липня 2023 року скасують єдину пільгову систему оподаткування для бізнесу, яка передбачала сплату тільки 2% від доходу (до війни було 5%). Кабінет Міністрів підтримав відповідний законопроєкт.