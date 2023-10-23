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Ощадбанк попереджає власників карток про зміни з 1 грудня

23 жовтня 2023 10:27
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк попередив про нові тарифи з 1 грудня
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний банк "Ощадбанк" планує оновити тарифи за картками для клієнтів. Зміни запрацюють на початку зими.

Про це повідомляється на сайті банку.

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Детальніше про тарифні зміни

У пресслужбі зазначили, що зміни стосуються тарифів за обслуговування рахунків, затверджених постановою №124. Нововведення запрацює для зарплатних карток. Перекази коштів на інші платіжні картки "Ощадбанку" через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.

"Скасовано комісійну винагороду за р2р-перекази для карток емітованих у ТП "Зарплатний" через WEB-/Mobile банкінг Ощад 24/7 на інші картки Ощадбанку", — повідомляють у пресслужбі.

У фінустанові зазначають, що зміни набудуть чинності  з 1 грудня 2023 року.

Клієнтам нагадали, що детальніше із тарифами можна ознайомитися за посиланням чи звернувшись у найближчий офіс банку.

Більше про роботу банків

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомляють про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.

Додамо, що Ощадбанк здійснює несанкціоновані списання коштів з рахунків своїх клієнтів. Таке явище пояснюють правилами, прописаними в рамках договору.

Також ми писали, що Національний банк України закликав українські банки суворіше контролювати картки мешканців, які перебувають в окупації, а також які проживають на звільнених територіях. Така вимога викладена в листі НБУ №57-0008/76680.

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