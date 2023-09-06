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Ощадбанк попереджає власників карток про зміни з 1 жовтня

6 вересня 2023 11:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ощадбанк попередив про зміни з 1 жовтня — тарифи будуть інші
Платіжна картка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "Ощадбанк" повідомила про зміни в тарифах для власників деяких платіжних карток. Новації запрацюють з 1 жовтня поточного року.

Така інформація міститься на сайті банку.

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Тарифні зміни в Ощадбанку

Як зазначається, зміни торкнуться власників карток Mastercard World Elite, Visa Infinite. У деяких тарифних пакетах скасують комісію за зняття готівки за межами країни у сумі до 10 тисяч гривень щомісяця.

Йдеться про користувачів преміальних карток основних та додаткових за тарифними пакетами:

  • "Мій комфорт";
  • "Мій рахунок";
  • "Моя картка"
  • "Зарплатний".

"Надано можливість безкоштовного зняття готівки в закордонних банкоматах у межах ліміту по картці 10 000 грн (екв.) на місяць, понад ліміт застосовується комісійна винагорода", — йдеться у повідомленні.

У банку також додають, що змінили низку тарифів щодо грошових переказів через "Ощад 24", банкомати. Нові тарифи діятимуть і на надання виписок на індивідуальні запити, на оформлення довіреностей.

Клієнти банку можуть ознайомитись зі змінами до тарифів за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що найбільша державна фінустанова України "ПриватБанк" з початку року встановила новий історичний рекорд із розміру прибутку. Банк отримав 29,7 млрд гривень чистого доходу.

Також ми писали, що в Україні у банках можуть подорожчати кредити. Це станеться у разі ухвалення законопроєкту №9656 про тимчасове оподаткування великих прибутків фінустанов.

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