Ощадбанк знімає комісію з неактивованих карток — що відомо про картку киянина

Йдеться про "Картку киянина"

Державна фінустанова "Ощадбанк" нараховує комісію "за користування" замовленими, але неактивованими картками. Йдеться про "Картку киянина".

Про це розповіла клієнтка банку на порталі Мinfin.

Деталі

Користувачка послугами банку написала, що до початку повномасштабного вторгнення замовила "Картку киянина" в одному зі столичних відділень фінустанови. На тлі війни була змушена переїхати в інше місто і картку не забрала.

Примітно те, що у серпні отримала смс-повідомлення про те, що "картка досі не активована і здійснювати розрахунки неможливо", а під кінець року їй нарахували 120 грн комісії "за користування" карткою.

У кол-центрі повідомили, що не має значення — користується клієнт карткою чи ні, видана чи ні — комісія буде нараховуватись.

Також вона написала, що розрахуватися за борг неможливо, оскільки для цього потрібно знати останні чотири цифри, а картки на руках немає.

Закрити картку можна також лише за особистим зверненням у відділення, де її було видано.

"Так зручно — брати з клієнта кошти за картку, яка навіть не була клієнту видана і не активована! Оплатити заборгованість онлайн теж не можна — треба для цього знати останні цифри картки, якої в мене немає. Закрити картку — треба писати заяву у відділенні, яке працює тільки в робочі дні, до 5 години. Все для людей", — йдеться у скарзі.

У банку не прокоментували дане повідомлення.

"Картка киянина" — це багатофункціональний електронний платіжний засіб, який містить персональні дані та дає змогу ідентифікувати утримувача картки, за допомогою якого надаються пільги та різні доплати.

Більше про Ощадбанк

Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" автоматично продовжить дію платіжних карток, термін яких добігає кінця. Українці можуть не пролонгувати картки до 31 травня 2023 року.

В "Ощадбанку" можна оформити грошову допомогу на старт та розвиток власної справи. Гранти видають як бізнесу, так і звичайним громадянам.

Минулого року найбільше відділень закрив Ощадбанк: кількість філій скоротилася на 420 штук, до 1182. "Приват" за кількістю наявних відділень лідирує (1210 офісів), а минулого року закрив 287 філій.