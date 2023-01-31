Курс валют — скільки коштуватимуть долар та євро до кінця зими

Загалом очікується стабільна курсова динаміка

На українському готівковому ринку євро може дещо здорожчати до кінця зими. Загалом очікується стабільна курсова динаміка.

Про це розповів ЗМІ економіст Данило Монін.

Ситуація на готівковому ринку

Як зазначив експерт, другий місяць зими пройшов доволі спокійно на готівковому ринку, попри те, що значні витрати бюджетів під кінець минулого року сприяли збільшенню попиту на валюту.

За його словами, обсяг купівлі бізнесом та населенням валюти оцінюється за результатом січня у близько 2,8 млрд доларів. Такий показник навіть менший, ніж було попереднього місяця. Оскільки Європейський Союз надав Україні три мільярди євро кредиту, а Сполучені Штати — грант обсягом 676 млн доларів — це із запасом перекрило валютні втрати.

Економіст вважає, що обсяг міжнародних резервів може вийти до позначки у 30 млрд доларів, що стане навіть більше, ніж було до війни, рік тому. Відтак, девальваційні настрої національній валюті не загрожують.

Окрім того, сам регулятор обіцяв тримати офіційний курс долара на тому рівні ж — 36,57 грн/дол.

Прогнози на кінець зими

В останній місяць зими курсова ситуація на валютному ринку очікується доволі стабільною. Водночас курс європейської валюти може підвищитися через його зміцнення за парою долар/євро — коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 долара.

"Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 – 1,11 за долар, що дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах", — додав Данило Монін.

Динаміка курсу євро на готівковому ринку за даними порталу Мinfin:

Який зараз курс євро та долара

31 січня на українському готівковому ринку продовжуються коливання курсу долара та євро. Деякі фінустанови запропонували валюту дешевше, ніж було попереднього банківського дня.

Зараз середній курс долара в українських банках у купівлі становить 39,83 гривні, а в продажу — 40,53 грн/дол. Курс євро у купівлі становить 42,57 гривні, а в продажу — 43,53 грн/дол.

Нагадаємо, раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.