Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пара євро-долар: експерти озвучили очікування до кінця зими arrow

Пара євро-долар: експерти озвучили очікування до кінця зими

31 січня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Курс валют — скільки коштуватимуть долар та євро до кінця зими
Загалом очікується стабільна курсова динаміка
lis.jpg - Ксенія Лисновська

На українському готівковому ринку євро може дещо здорожчати до кінця зими. Загалом очікується стабільна курсова динаміка.

Про це розповів ЗМІ економіст Данило Монін.

Читайте також:

Ситуація на готівковому ринку

Як зазначив експерт, другий місяць зими пройшов доволі спокійно на готівковому ринку, попри те, що значні витрати бюджетів під кінець минулого року сприяли збільшенню попиту на валюту.

За його словами, обсяг купівлі бізнесом та населенням валюти оцінюється за результатом січня у близько 2,8 млрд доларів. Такий показник навіть менший, ніж було попереднього місяця. Оскільки Європейський Союз надав Україні три мільярди євро кредиту, а Сполучені Штати — грант обсягом 676 млн доларів — це  із запасом перекрило валютні втрати.

Економіст вважає, що обсяг міжнародних резервів може вийти до позначки у 30 млрд доларів, що стане навіть більше, ніж було до війни, рік тому. Відтак, девальваційні настрої національній валюті не загрожують.

Окрім того, сам регулятор обіцяв тримати офіційний курс долара на тому рівні ж — 36,57 грн/дол.

Прогнози на кінець зими

В останній місяць зими курсова ситуація на валютному ринку очікується доволі стабільною. Водночас курс європейської валюти може підвищитися через його зміцнення за парою долар/євро — коли євро зміцнився з 1,07 до 1,09 долара.

"Очікується, що до кінця зими євро вийде до позначки 1,10 – 1,11 за долар, що дещо збільшить вартість євро в обмінних пунктах", — додав Данило Монін.

Динаміка курсу євро на готівковому ринку за даними порталу Мinfin:

Який зараз курс євро та долара

31 січня на українському готівковому ринку продовжуються коливання курсу долара та євро. Деякі фінустанови запропонували валюту дешевше, ніж було попереднього банківського дня.

Зараз середній курс долара в українських банках у купівлі становить 39,83 гривні, а в продажу — 40,53 грн/дол. Курс євро у купівлі становить 42,57 гривні, а в продажу — 43,53 грн/дол.

Нагадаємо, раніше фінансисти повідомляли, що українська національна валюта доволі успішно пройшла рік на тлі повномасштабної війни росії проти України. Втримати стабільність гривні вдалося завдяки міжнародній підтримці.

Раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:40 США не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні

22:23 У Шостці на держпідприємстві пролунав сильний вибух: постраждали люди

22:15 Третій епізод серіалу "Останні з нас" встановив новий рекорд: такого не було у "Дому дракона"

22:09 У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною

Новина з фото

21:53 Мокрий сніг із дощем, але тепло: яка погода чекає на українців завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:42 Вірусні інфекції та розвиток хвороб Паркінсона і Альцгеймера: вчені знайшли зв'язок

21:30 Паливо, газ, електро та гібрид: одесити за рік придбали понад 100 тисяч авто

21:26 Лідер "Ліверпуля" потрапив у лазарет із травмою: що зробив Юрген Клопп

21:23 Війна путіна проти України підштовхує радянські країни до нових союзів, — Bloomberg

Новина з фото

21:15 5 правил макіяжу найпопулярнішої акторки Туреччини Ханде Ерчел

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Актуальне по темі

None 31 Січень 22:47

США не виявили ознак нецільового використання коштів, наданих Україні

None 31 Січень 22:42

У Шостці на держпідприємстві пролунав сильний вибух: постраждали люди

None 31 Січень 22:23

Третій епізод серіалу "Останні з нас" встановив новий рекорд: такого не було у "Дому дракона"

None 31 Січень 22:28

У святковому зверненні Орбан заявив, що Угорщина межує з росією, а не з Україною

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB