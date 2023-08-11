Партії можуть отримати право відкривати депозити для пасивного доходу

Засідання ВР. Фото: google.com

У Верховній Раді чекає на друге читання законопроєкт, що передбачає надання права політичним партія розміщувати гроші на депозитних рахунках для пасивного доходу. Із зауваженнями до такого документа виступають антикорупціонери.

Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

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Детальніше про ініціативу

Йдеться про законопроєкт №9419-1 щодо механізмів держфінансування та держконтролю за діяльністю політичних партій.

Як зазначають автори ініціативи, метою є відновлення звітування політпартій та перевірок відповідних звітів.

Пропонують внести зміни до статті закону "Про політичні партії" стосовно механізму виділення та розподілу між політпартіями коштів на фінансування статутної діяльності. Згідно з ними, 85% розподіляється між політсилами, які отримали право на фінансування пропорційно кількості дійсних голосів виборців, які були подані за списки кандидатів у нардепи від таких політпартій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборах народних обранців.

Водночас, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) висловило низку зауважень до вищевказаного проєкту. Саме щодо питання закріплення права політпартій розміщувати кошти на депозитних рахунках для пасивного доходу.

"Формулювання такого права потребує корегування та правової визначеності щодо строку розміщення коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії на депозитному рахунку, зарахування отриманого пасивного доходу на рахунки партії, а також факту невикористання цих коштів у розумінні Закону", — наголосили в агенції.

Також документ пропонує передбачити можливість отримання непарламентськими партіями державного фінансування статутної діяльності, знизивши поріг до 3% голосів виборців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, організацію дороговартісних свят.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили заробітні плати міністрів та прем'єра Дениса Шмигаля. У липні посадовці отримали щонайменше 65 тисяч гривень посадового окладу.