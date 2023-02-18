Пенсія 4,4 тис. гривень та надбавки — які виплати у громадян зі статусом УБД

Пенсія 4,4 тис. гривень та надбавки: хто має право на таку виплату
В Україні багато громадян отримують пенсії нижче 3 тис. гривень, однак деякі категорії мають право на вищу суму — щонайменше 4,4 тис. гривень. Йдеться про учасників бойових дій (УБД).
Про це повідомляє профільне видання Napensii.
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Пенсії громадянам зі статусом УБД
Так, загальний розмір пенсійної виплати учасникам бойових дій не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімум, тобто 4395,30 гривень.
Відповідна норма діє на підставі урядової постанови. При цьому доплати за статус УБД встановлюють до будь-якого виду пенсії. Такий статус можуть мати як військовослужбовці, так і цивільні пенсіонери.
Серед доплат до пенсій цієї категорії громадян — сума у розмірі 25% прожиткового мінімуму, тобто 523,25 грн (станом на лютий 2023 року). Доплачують цільову грошову допомогу у 40 гривень, відповідно до закону "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".
Вихід на пенсію
Чоловіки, які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки — у 50-т. Водночас для дострокового виходу на заслужений відпочинок чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років стажу, жінкам — 20 років. Вислуга років військових дорівнюватиме страховому стажу. Кадровим військовим, у яких є необхідна вислуга років, дозволено виходити на пенсію ще раніше.
Окрім того, право на зменшення пенсійного віку мають родини військовослужбовців, які загинули під час бойових дій. До сім’ї військових належать дружина/чоловік (якщо не вступили у повторний шлюб), батьки, які отримали статус родини загиблого захисника чи захисниці України.
Більше про пенсії
Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 мільярдів гривень.
Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку невдовзі можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) напрацював відповідний механізм.
У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримує найвищі, у понад 96 тисяч гривень, та найнижчі пенсії, менше однієї тисячі гривень. Також відомо, кому за рік підвищили пенсії на понад п'ять тисяч гривень.