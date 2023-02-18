Пенсія 4,4 тис. гривень та надбавки — які виплати у громадян зі статусом УБД

Виплати в учасників бойових дій вищі

В Україні багато громадян отримують пенсії нижче 3 тис. гривень, однак деякі категорії мають право на вищу суму — щонайменше 4,4 тис. гривень. Йдеться про учасників бойових дій (УБД).

Про це повідомляє профільне видання Napensii.

Пенсії громадянам зі статусом УБД

Так, загальний розмір пенсійної виплати учасникам бойових дій не може бути нижчим за 210% прожиткового мінімум, тобто 4395,30 гривень.

Відповідна норма діє на підставі урядової постанови. При цьому доплати за статус УБД встановлюють до будь-якого виду пенсії. Такий статус можуть мати як військовослужбовці, так і цивільні пенсіонери.

Серед доплат до пенсій цієї категорії громадян — сума у розмірі 25% прожиткового мінімуму, тобто 523,25 грн (станом на лютий 2023 року). Доплачують цільову грошову допомогу у 40 гривень, відповідно до закону "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Вихід на пенсію

Чоловіки, які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років, а жінки — у 50-т. Водночас для дострокового виходу на заслужений відпочинок чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років стажу, жінкам — 20 років. Вислуга років військових дорівнюватиме страховому стажу. Кадровим військовим, у яких є необхідна вислуга років, дозволено виходити на пенсію ще раніше.

Окрім того, право на зменшення пенсійного віку мають родини військовослужбовців, які загинули під час бойових дій. До сім’ї військових належать дружина/чоловік (якщо не вступили у повторний шлюб), батьки, які отримали статус родини загиблого захисника чи захисниці України.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 мільярдів гривень.

Також ми писали, що в Україні у громадян літнього віку невдовзі можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) напрацював відповідний механізм.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто отримує найвищі, у понад 96 тисяч гривень, та найнижчі пенсії, менше однієї тисячі гривень. Також відомо, кому за рік підвищили пенсії на понад п'ять тисяч гривень.