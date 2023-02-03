Пенсійна реформа — кому буде складно накопичувати на пенсії

Деякі категорії українців можуть постраждати від нововведень

В Україні влада має намір запустити накопичувальну пенсійну реформу, покликану суттєво збільшити розмір пенсійних виплат громадян. При цьому деякі категорії українців можуть постраждати від нововведень.

Про це заявила член наглядової ради Української ради бізнесу (УСБ), виконавчий директор Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук, пише видання Napensii.

Кому накопичувати на пенсію буде складно

Експерт розповіла про те, що під час впровадження другого рівня пенсійної системи навантаження на різні категорії населення у залежності від віку може суттєво відрізнятися.

Найскладніше буде українцям середнього віку, на плечі яких і ляже тягар нововведень. Йдеться про людей віком від 40 до 45 років. Їм доведеться нести "подвійні зобов'язання".

"По-перше, вони мають утримувати батьків-пенсіонерів, при цьому у них підростають власні діти. По-друге, їм уже потрібно відкладати і собі на пенсію", — уточнила експерт.

В уряді анонсували реформу на 2023-й

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. Цьогоріч одним із основних пріоритетів уряду стане запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.

За його словами, в країні тривалий час існує проблема з фінансовим наповненням Пенсійного фонду, тоді як реформа у сфері пенсійного забезпечення дозволила б працевлаштованим українцям відкривати власні пенсійні накопичувальні рахунки.

"Впровадження обов’язкового пенсійного накопичення і реформа Фондового ринку та ринку капіталів — серед ключових пріоритетів роботи уряду в 2023 році", — повідомляв він.

Як українці зможуть робити внески

Як розраховують в уряді, кошти надходитимуть на рахунки з трьох джерел: від роботодавця, від держави на паритетних із роботодавцем умовах та від громадянина, який робитиме добровільні внески.

У Міністерстві соціальної політики уточнили, що на початковому етапі накопичення надходитимуть у державний пенсійний фонд, і тільки через три роки — за вибором громадянина.

Збереження солідарної системи

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявляли, що для введення обов'язкової накопичувальної пенсії влада мусить забезпечити збереження першого рівня солідарної системи.

"Накопичувальний другий рівень слід запроваджувати лише за наявності відповідних попередніх умов; він може фінансуватися за рахунок нових ресурсів, але в будь-якому випадку не повинен призвести до скорочення ресурсів, що виділяються на перший рівень (солідарної системи — Ред.)", — наголошувалося в офіційному документі.

Другий рівень — це обов'язкова накопичувальна система, яка передбачає щомісячні обов'язкові відрахування із заробітної плати працівника (з 2% до 7% від зарплатні, поступове щорічне зростання) в обраний учасником сертифікований недержавний пенсійний фонд (НПФ) та/або Накопичувальний фонд.

Щоб запустити накопичувальну систему (другий рівень), необхідне ухвалення спеціального законопроєкту, де прописані деталі функціонування такого рівня, розмір внесків, а також питання належного контролю за структурами-учасниками накопичувального рівня. Проте поки що парламент такий законопроєкт не ухвалив. Водночас експертне середовище обговорює законопроєкт №2683.

Нагадаємо, цього року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Варто зауважити, що у Мінсоцполітики розповіли про те, що індексацію пенсійних виплат проведуть, як і планували, у березні 2023 року. Однак поки невідомо, на який відсоток інфляції індексуватимуть пенсії.