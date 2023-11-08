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Пенсійний фонд попереджає — він не адмініструє групи в Telegram

8 листопада 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсійний фонд попереджає про шахраїв під його іменем
На екрані смартфона — месенджер Telegram. Фото з відкритих джерел
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Пенсійний фонд України здійснює інформаційну діяльність у месенджері Telegram виключно в офіційному (верифікованому) каналі "Пенсійний фонд України".

Про це ПФУ повідомив у себе на сайті.

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Що сталося

В Пенсійному фонді повідомляють, що під час проведення моніторингу інформаційного простору виявлено підозрілу діяльність в месенджері Telegram невідомої групи Пенсійного фонду України.

Ця група спрямовує користувачів до інших груп, де пропонуються знижки на ліки, ваучери на 1000 грн, а також заохочується взаємодія з Telegram-ботом @pensioneruukrainu_bot.

"Відповідально заявляємо, що Пенсійний фонд України не адмініструє інформаційні групи в Telegram та не має стосунку до вищевказаних джерел інформації. Довіряйте інформації про діяльність Фонду лише з перевірених джерел!", — закликають в Пенсійному фонді.

Офіційні канали комунікацій Пенсійного фонду України наступні:

  • Сайт (www.pfu.gov.ua)
  • Вебпортал електронних послуг (www.portal.pfu.gov.ua)
  • Facebook (www.facebook.com/pfu.gov.ua)
  • Telegram (https://t.me/PensFund)
  • Twitter (@PFU_UA)
  • WhatsApp (https://whatsapp.com/channel/0029Va0bOmEG3R3i49bUmx3M)
  • YouTube (www.youtube.com/@PensFund)

Раніше в Пенсійному фонді України нагадали, як українці можуть "купити" страховий стаж собі або іншим особам для отримання в майбутньому пенсійних виплат.

Новини.LIVE писали, яку потрібно мати зарплатню, аби на пенсії отримувати 5 230 грн щомісяця.

Відомо, що пенсійну систему України чекає чергова реформа. З 2024 року уряд планує запровадити бальну систему при нарахуванні пенсійних виплат.
 

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