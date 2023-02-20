Пенсії в Україні — чи отримали українці пенсії на банківські картки у лютому

Через банки громадяни отримали 29,7 млрд грн

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що у лютому пенсіонерам зарахували на банківські рахунки 100% профінансованих виплат. Йдеться про 29,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Фінансування пенсій у лютому

Як зазначають у Пенсійному фонді, загалом цього місяця профінансували пенсійні виплати на 37,9 млрд гривень.

"Банками на рахунки пенсіонерів зараховано 100% профінансованих сум", — йдеться у повідомленні.

Якщо через банки громадяни отримали повністю всі суми, то через поштового оператора "Укрпошта" тривають виплати. За повідомленням компанії, станом на 16 лютого доставили 68,9% профінансованих сум — 8,2 млрд гривень.

Також у ПФУ розповіли, що загалом на соціальні виплати спрямували у лютому 45 млрд гривень. Пенсійний фонд направив поточного місяця 5,2 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг, 1,9 млрд гривень — на страхові виплати, зокрема 1 млрд гривень — на оплату лікарняних.

Підвищення пенсій

У 2023 році уряд розраховує витратити на пенсійне забезпечення громадян близько 700 млрд гривень. Грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року, збереження усіх передбачених законом доплат.

Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у розмірі 500 грн, для пенсіонерів віком від 75 до 80 років — це доплата у розмірі до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років — до 300 грн.

Також проведуть індексацію пенсій на 20%, хоч за законом про державний бюджет-2023 вона не є обов'язковою.

Нагадаємо, 2023-го на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

Депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тисяч гривень.