Пенсії в Україні — які категорії громадян отримають додаткові виплати у 2023 році

Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян

В Україні у 2023 році пенсіонерам продовжать здійснювати доплати навіть попри те, що загального підвищення виплат не буде у зв'язку з економією коштів на тлі війни. Йдеться про доплати чотирьом категоріям громадян.

Про це пише видання Napensii.

Вікові надбавки

Йдеться про надбавки, які здійснюють пенсіонерам, котрі досягнули певного віку: 75-ть та 80 років. Щомісячну компенсаційну виплату особам, які отримують пенсію та досягнули зазначеного віку після 1 березня 2021 року, встановлюють та виплачують з дати досягнення вищевказаного віку. Надбавку виплачують по всій країні. Гроші виплачують щомісяця разом з основною пенсією.

2020 року уряд ухвалив постанову № 849, мета якої - підтримка найбільш вразливих категорій осіб, які досягнули відповідного віку та мають великий страховий стаж. Документ встановляє розмір компенсаційних виплат для громадян, яким виповнилося 80-т та більше років, та для осіб, яким виповнилося 75-т до досягнення 80-річного віку. Доплати нараховують органи Пенсійного фонду України (ПФУ) автоматично.

особам, яким виповнилося 70 років, передбачена доплата 300 гривень щомісяця;

громадянам віком від 75 до 80 років — 456 гривень;

особам віком від 80 років — 579 гривень.

Доплати за донорство

Пенсіонерам зі статусом "почесного донора крові" доплачують щомісяця надбавку у 10% від прожиткового мінімуму. Зараз це — 258 гривень.

Для отримання статусу почесного донора в Україні людині потрібно безплатно здати 40 разових максимально допустимих доз крові чи 60 разових максимально допустимих доз плазми крові.

Доплати за дітей

Пенсіонерам, які утримують дітей віком до 18 років, нараховують надбавки у розмірі 150 гривень за кожну дитину. Суму додають до пенсій за віком, за інвалідністю та за вислугу років, призначених, згідно з українським законодавством. Для отримання надбавки потрібно подати заяву в органи Пенсійного фонду за місцем отримання пенсії. Треба додати документи, що засвідчують особу, родинні відносини та вік дітей, що підтверджують перебування їх на утриманні заявника.

Доплати за стаж

Громадянам, робочий стаж яких перевищує встановлені законом норми, теж здійснюють доплати. Суму розраховують у розмірі 1% від пенсійної виплати за кожний повний понаднормовий рік стажу.

Найбільший розмір доплати нараховують пенсіонерам, чий трудовий стаж більший 35−40 років. Надбавку обчислюють від суми встановленого прожиткового мінімуму (у 2023-му — близько 2 тис. гривень).

Нагадаємо, депутати ініціюють ухвалення законопроєкту, який передбачає скорочення пенсійних виплат колишнім суддям Конституційного суду України (КСУ). Саме ця категорія пенсіонерів отримує найбільші виплати — близько 96 тис. грн.

В країні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".