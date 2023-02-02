Пенсії в Україні — хто може отримувати щомісячну доплату понад 400 гривень

Пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату понад 400 гривень: хто має право
Українські пенсіонери мають право на щомісячну доплату у сумі 456 гривень. Однак для цього потрібно досягнути певного "вікового цензу".
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ) у відповідь на запитання читача, пише Napensii.
-
З ранку до будівлі Одеської військової адміністрації завітали гості: працює ДБР, — Гончаренко
-
П'яні вечірки зі зґвалтуваннями у Києві: двом організаторам оголосили підозру
-
Це конфлікт інтересів: режисер шоу Полякової та Каменських про їхню участь на "Євробаченні-2023"
-
Україна уперше за час війни обійшлася без друку грошей: у Раді розповіли про доходи бюджету у січні
-
США не проти передачі Україні літаків F-16 третіми країнами, — ЗМІ
-
Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель з офіційним візитом у Києві
-
Армія рф може готуватись до нової ракетної атаки, — Гуменюк
-
Росіяни збільшили кількість обстрілів на Луганщині, готуються до лютневого наступу, — Гайдай
-
Кремль може розпочати новий наступ на Україну до роковин вторгнення, — Резніков
-
Чотири людини постраждало внаслідок російського обстрілу Херсонщини, — ОВА
Хто має право на доплату
Як пояснили у Пенсійному фонді, претендувати на таку суму доплати можуть усі пенсіонери, яким виповнилося 75 років.
Також у ПФУ нагадали, що у березні 2023 року сума стане більшою, адже в рамках індексації її підвищать.
Дана вікова надбавка не вимагає особистого звернення в органи Пенсійного фонду, оскільки відповідні доплати призначаються автоматично, без додаткових заяв та звернень.
Єдина вимога такого нарахування — потрібно, щоб розмір щомісячної пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, індексацій тощо) був менший за розмір середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески. Йдеться про суму у 10,34 тис. гривень.
Більше про пенсії
Українцям доступна послуга зміни способу отримання пенсійних виплат. Зокрема, з Укрпошти можна перевести на банківську картку.
Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".
В Україні середній розмір пенсійної виплати на початок поточного року збільшився майже на 16%. Так, станом на 1 січня становить 4,62 тис. грн, тоді як рік тому був на рівні 3,99 тис. грн.
Нагадаємо, з січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.