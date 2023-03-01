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Пенсії частині українців підвищать пізніше: кого стосується

1 березня 2023 14:14
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії частині українців підвищать пізніше — у квітні та липні
Деяким категоріям громадян обіцяють підвищити виплати у квітні та липні
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні 1 березня стартувала масштабна індексація пенсійних виплат, у рамках якої громадяни отримають до 19,7% більше. Однак частині пенсіонерів підвищать виплати пізніше.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, повідомляє профільне видання Napensii.

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Кому з пенсіонерів піднімуть виплати пізніше

Як зазначили у Мінсоцполітики, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", на 19,7% з 1 квітня буде здійснений автоматичний перерахунок державних виплат для працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу. Йдеться про 600 тисяч громадян.

Ще одній категорії громадян обіцяють підвищити пенсійні виплати з 1 липня. Планують проіндексувати спеціальні пенсії науковців, державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування. Таких пенсіонерів налічується в Україні 22,7 тисячі.

Яку суму коштів виділять на індексацію пенсій

Раніше в уряді повідомляли, що цьогоріч за дорученням президента таки проведуть індексацію пенсій, всупереч закону. Адже у державному бюджеті-2023 вказано, що вона не є обов'язковою.

Під індексацію потрапили близько 10 мільйонів українців у рамках закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Мінімальна сума підвищення становить не менше 100 гривень, а максимальна — 1,500 гривень.

Загалом на виплати пенсій витратять близько 700 мільярдів гривень. Суми має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року, збереження усіх передбачених законом доплат. Зокрема, йдеться про щомісячні доплати громадянам після 70 років.

"Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату у розмірі 500 грн, для пенсіонерів віком від 75 до 80 років — це доплата у розмірі до 400 грн на місяць, а для пенсіонерів у віці від 70 до 75 років — до 300 грн", — додали в уряді.

Пенсії проіндексують для:

  • 5,2 мільйона "цивільних" громадян, котрі отримують пенсію в рамках закону №1058 до 2020 року. Підвищення виплат здійснять шляхом індексації на 19,7% показника середньої зарплати, з якої обчислюють пенсію;
  • 4,2 мільйона українців, у яких зростуть виплати через збільшення на 19,7% фіксованого розміру мінімальних пенсій. Йдеться про мінімальні пенсійні виплати, у розмірі яких вже міститься доплата до гарантованого державою мінімального розміру. Його проіндексують вперше. Пенсії підвищать з 420 до 520 гривень у порівнянні з минулорічним розміром;
  • пів мільйона громадян — колишніх працівників силових відомств отримають проіндексований на 19,7% весь розмір пенсії;
  • 94,5 тисячі осіб, яким призначена пенсія з інвалідності через каліцтво чи захворювання у зв'язку з Чорнобильською аварією.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів планував скоротити витрати на субсидії у 2023 році на 37,870 млрд гривень. Це на 9,2% менше, ніж у 2022 році, коли сума становила 41,708 млрд гривень.

Також ми писали, що поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.

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