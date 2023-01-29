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Пенсії та соцвиплати: що чекає на українців у лютому

29 січня 2023 08:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії та соціальна допомога — які будуть виплати у лютому
Влада відклала традиційне підвищення соціальних стандартів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

В Україні у зв'язку з війною владі довелося відкласти традиційне підвищення соціальних стандартів. Адже цього року найбільше коштів потребує сфера оборони та безпеки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Які будуть пенсії та соцвиплати у лютому

В країні розмір прожиткового мінімуму востаннє переглядався у грудні 2022 року. Це дозволило деяким українцям отримувати більші пенсії та соціальні виплати.

Зараз рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб становить 2093 гривні. Такий обсяг залишиться незмінним упродовж усього поточного року, а відтак — підвищення виплат, які прив'язані до нього, не буде.

В останній місяць минулого року збільшився розмір мінімальної пенсії. Мінімальна планка зросла на 60 гривень. Тепер вона становить 2093 гривень. Максимальна була підвищена на 660 гривень, такі виплати зросли до 20,92 тис. гривень.

Також перерахунок пенсій здійснили для непрацюючих осіб, які одержують так звану "страхову" пенсію. Їм платять 2,5 тисячі гривень, пропорційно страховому стажу, який людина має.

У грудні минулого року змінилися суми надбавок та доплат до пенсій. Однак у січні та лютому цього року подібних підвищень не буде.

Індексація пенсій

На березень заплановане здійснення щорічної індексації пенсійних виплат. Законодавство передбачає, що індексація має становити половину відсоткового підвищення середньої зарплатні та половину річної інфляції.

Очікується, що підвищення пенсій становитиме приблизно 24%. Проте розрахунки Міністерство соціальної політики планує проводити тільки у лютому. Тоді повідомлять, на скільки саме можуть підвищитися пенсії українцям.

Інші виплати

З січня 2023 року виплати з безробіття не повинні становити більше мінімальної зарплати — 6,7 тис. грн.

Розмір аліментів на дитину залежать від рівня заробітної платні батька, з якого їх вимагають. Мінімальний обсяг аліментів має становити 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.

Нагадаємо, українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Також ми писали, що в Україні деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.

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