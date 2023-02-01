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Пенсії в Україні: як відбувається перерахунок виплат тим, хто працює

1 лютого 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як відбувається перерахунок виплат тим, хто працює
Існує два способи перерахувати пенсійні виплати
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Українські пенсіонери, які після призначення пенсії пропрацювали ще два роки, мають право на перерахунок виплати за стажем. Є кілька варіантів.

Про це поінформувала пресслужба Управління соціального страхування й пенсійного забезпечення апарату Федерації профспілок України.

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Як перераховують пенсію

Зазначається, що існує два способи перерахувати пенсійні виплати. З 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють.

Як йдеться у роз'ясненні, частиною четвертої статті 42 Закону №1058 передбачено перерахунок працюючих пенсіонерів автоматично (без звернення пенсіонера).

Також перерахунок можуть здійснити на підставі поданої заяви безпосередньо в органи Пенсійного фонду України (ПФУ) чи через сайт електронних послуг ПФУ у залежності від, коли людина отримала 24 місяці страхового стажу після призначення пенсійної виплати

Перерахунок проводять з 1 числа місяця, коли надійшло звернення, якщо заяву з документами подали до 15 числа включно. А також із 1 числа наступного місяця, якщо подали після 15 числа.

Сам перерахунок здійснюють на найбільш вигідних умовах, тобто або тільки з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та зарплати після призначення (перерахунку) пенсії (абзац 5 частина 4 стаття 42 закону № 1058).

Підвищення пенсій 2023 року

Цього року автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам здійснюватиметься у порядку, на умовах та у терміни, визначені урядом. Це визначено пунктом восьмим Остаточних положень закону №2710.

Так, підвищення пенсій у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму не проводитимуть, оскільки відповідно до статті 7 закону №2710 прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, заморожено на рівні грудня минулого року у розмірі 2093 грн.

Відтак, цьогоріч не буде підвищення мінімального розміру пенсії та інших складових пенсійних виплат, розмір яких обчислюється на основі прожиткового мінімуму для непрацездатних.

Нагадаємо, в Україні у зв'язку з війною владі довелося відкласти традиційне підвищення соціальних стандартів. Адже цього року найбільше коштів потребує сфера оборони та безпеки.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

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