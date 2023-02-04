Пенсії в Україні — хто має право на щомісячну надбавку понад 700 грн

Матерям п’ятьох дітей призначають пенсії за "особливі заслуги перед Україною"

В Україні деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Доплата до пенсії у 35%

Як зазначили у Пенсійному фонді, призначають такі пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-ти років матерям п’ятьох дітей, якщо виховали їх до досягнення шестирічного віку. При цьому потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

У ПФУ додають, що матерям п’ятьох дітей призначають пенсії за особливі заслуги перед Україною у сумі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Виплачують разом із пенсією.

Рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян у 2023 році становить 2093 грн. Востаннє його переглядали у грудні минулого року. Цьогоріч через воєнний стан та складну ситуацію в економіці його підвищувати не будуть.

За розрахунками, багатодітним матерям доплачують до пенсії 732 грн.

Такі жінки можуть звертатися за призначенням пенсії за 1 місяць до досягнення ними п'ятдесятирічного віку.

Оформлення пенсії

Зокрема, подавати заяви на призначення пенсії можна в електронному вигляді через сайт електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис.

Для подачі заяви необхідно зробити наступне:

зайти на сайт е-послуг Пенсійного фонду;

обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";

ознайомитися з інформацією та перейти за посиланням "Вхід";

авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії", дати згоду на дистанційне інформування, натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії — "Пенсія за віком";

дати відповіді на питання анкети-опитування та надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

прикріпити скан-копії необхідних документів, зокрема документів про народження дітей;

підписати заяву за допомогою КЕП та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ".

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які досягнули пенсійного віку і не можуть отримувати пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, мають право на соціальну пенсію. Її переглядають кожні пів року.

Деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.