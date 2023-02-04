Пенсії в Україні: хто має право на щомісячну надбавку понад 700 грн
В Україні деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".
Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).
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Доплата до пенсії у 35%
Як зазначили у Пенсійному фонді, призначають такі пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-ти років матерям п’ятьох дітей, якщо виховали їх до досягнення шестирічного віку. При цьому потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу.
У ПФУ додають, що матерям п’ятьох дітей призначають пенсії за особливі заслуги перед Україною у сумі 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. Виплачують разом із пенсією.
Рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян у 2023 році становить 2093 грн. Востаннє його переглядали у грудні минулого року. Цьогоріч через воєнний стан та складну ситуацію в економіці його підвищувати не будуть.
За розрахунками, багатодітним матерям доплачують до пенсії 732 грн.
Такі жінки можуть звертатися за призначенням пенсії за 1 місяць до досягнення ними п'ятдесятирічного віку.
Оформлення пенсії
Зокрема, подавати заяви на призначення пенсії можна в електронному вигляді через сайт електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис.
Для подачі заяви необхідно зробити наступне:
- зайти на сайт е-послуг Пенсійного фонду;
- обрати вкладку "Заява на призначення пенсії";
- ознайомитися з інформацією та перейти за посиланням "Вхід";
- авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
- у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії", дати згоду на дистанційне інформування, натиснути "Продовжити" та обрати вид пенсії — "Пенсія за віком";
- дати відповіді на питання анкети-опитування та надати згоду на передачу та обробку персональних даних;
- прикріпити скан-копії необхідних документів, зокрема документів про народження дітей;
- підписати заяву за допомогою КЕП та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ".
Нагадаємо, що в Україні громадяни, які досягнули пенсійного віку і не можуть отримувати пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, мають право на соціальну пенсію. Її переглядають кожні пів року.
Деяким категоріям пенсіонерів, виходячи на свій заслужений відпочинок, виплачують одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. На виплати мають право бюджетники, які отримують пенсію "вислугою років". Насамперед — працівники сфери освіти.