Пенсії в лютому — у ПФУ розповіли про виплати у лютому

Пенсії в Україні: ПФУ розповів про деталі фінансування у лютому
Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у лютому поточного року. На виплати українцям вже спрямували 1,7 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.
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Деталі фінансування пенсій у лютому
Як зазначається, таку суму спрямували на виплати через поштового оператора "Укрпошта".
"02 лютого розпочато фінансування пенсій за лютий. На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,7 млрд грн", — зауважили у пресцентрі ПФУ.
Крім того, Пенсійний фонд направив на оплату лікарняних 103,6 млн грн.
У січні на пенсії ПФУ направив 50,4 млрд грн, а це на один мільярд грн менше порівняно з попереднім місяцем, коли сума становила 51,4 млрд грн.
Зокрема 9,3 млрд грн направили на виплату пенсій через Укрпошту, 41,1 млрд грн уповноваженим банкам. У ПФУ заявили, що фінансування пенсій за січень завершили повністю, однак чому сума менша — не уточнили.
Як відомо, у держбюджеті-2023 передбачено 442,3 млрд грн на фінансування пенсій та виплат соцзахисту.
Припинення виплат
Раніше у Пенсійному фонді попереджали, що пенсіонерам можуть автоматично припиняти виплати пенсій на картки. Це відбувається у разі, якщо людина довгий час не користувалась банківським рахунком.
Так, якщо громадянин, який отримує пенсію, не користується своїм рахунком понад шість місяців, то нарахування виплат припиняють. Цього можна уникнути, якщо хоча б раз за цей період здійснити транзакцію карткою, куди нараховується пенсія. Це можуть бути будь-які дії: від поповнення мобільного рахунку, покупок в магазині до оплати банківських послуг.
Нагадаємо, громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.
Із січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.