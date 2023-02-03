Пенсії в лютому — у ПФУ розповіли про виплати у лютому

На виплати українцям вже спрямували 1,7 млрд грн

Пенсійний фонд України (ПФУ) розповів про деталі фінансування пенсій у лютому поточного року. На виплати українцям вже спрямували 1,7 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Деталі фінансування пенсій у лютому

Як зазначається, таку суму спрямували на виплати через поштового оператора "Укрпошта".

"02 лютого розпочато фінансування пенсій за лютий. На пенсійні виплати через АТ "Укрпошта" спрямовано 1,7 млрд грн", — зауважили у пресцентрі ПФУ.

Крім того, Пенсійний фонд направив на оплату лікарняних 103,6 млн грн.

У січні на пенсії ПФУ направив 50,4 млрд грн, а це на один мільярд грн менше порівняно з попереднім місяцем, коли сума становила 51,4 млрд грн.

Зокрема 9,3 млрд грн направили на виплату пенсій через Укрпошту, 41,1 млрд грн уповноваженим банкам. У ПФУ заявили, що фінансування пенсій за січень завершили повністю, однак чому сума менша — не уточнили.

Як відомо, у держбюджеті-2023 передбачено 442,3 млрд грн на фінансування пенсій та виплат соцзахисту.

Припинення виплат

Раніше у Пенсійному фонді попереджали, що пенсіонерам можуть автоматично припиняти виплати пенсій на картки. Це відбувається у разі, якщо людина довгий час не користувалась банківським рахунком.

Так, якщо громадянин, який отримує пенсію, не користується своїм рахунком понад шість місяців, то нарахування виплат припиняють. Цього можна уникнути, якщо хоча б раз за цей період здійснити транзакцію карткою, куди нараховується пенсія. Це можуть бути будь-які дії: від поповнення мобільного рахунку, покупок в магазині до оплати банківських послуг.

Нагадаємо, громадяни невдовзі зможуть самостійно відкладати собі на пенсію, відкривши накопичувальні рахунки. В уряді заявили, що цьогоріч одним із основних пріоритетів для себе визначили запровадження обов’язкового пенсійного накопичення.

Із січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.