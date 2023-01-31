Пенсії в Україні — як перевести виплати з Укрпошти на картку

Пенсії в Україні: у ПФУ розповіли про важливу послугу під час війни
Українцям доступна послуга зміни способу отримання пенсійних виплат. Зокрема, з Укрпошти можна перевести на банківську картку.
Про те, як це правильно зробити, уточнили у Пенсійному фонді України (ПФУ).
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Як змінити спосіб отримання пенсій
Зазначається, що громадяни можуть змінити спосіб отримання виплат протягом місяця.
Документи, без яких неможливе отримання послуги:
- заява про переказ пенсійних виплат на банківський рахунок;
- документ про присвоєння ідентифікаційного коду та його копія;
- паспорт (інший документ, що засвідчує особу);
- пенсійне посвідчення (у разі наявності).
Перед зверненням у сервісний центр ПФУ пенсіонер повинен:
- оформити рахунок та отримати у банківському відділенні (якщо такого немає);
- написати заяву за відповідною формою (доповнення №1 до постанови уряду в від 30.08.1999 № 1596).
Після цього документи треба подати у сервісний центр ПФУ. Існує кілька варіантів:
- прийшовши особисто у сервісний центр (регіон реєстрації неважливий);
- скориставшись порталом ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис КЕП);
- звернувшись у банк, який випустив картку, з проханням передати документи до Пенсійного фонду (якщо банк має угоду про співпрацю з ПФУ).
Більше про пенсії
Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".
В Україні середній розмір пенсійної виплати на початок поточного року збільшився майже на 16%. Так, станом на 1 січня становить 4,62 тис. грн, тоді як рік тому був на рівні 3,99 тис. грн.
Нагадаємо, з січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.