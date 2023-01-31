Пенсії в Україні — як перевести виплати з Укрпошти на картку

Зокрема, з Укрпошти виплати можна перевести на картку

Українцям доступна послуга зміни способу отримання пенсійних виплат. Зокрема, з Укрпошти можна перевести на банківську картку.

Про те, як це правильно зробити, уточнили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Як змінити спосіб отримання пенсій

Зазначається, що громадяни можуть змінити спосіб отримання виплат протягом місяця.

Документи, без яких неможливе отримання послуги:

заява про переказ пенсійних виплат на банківський рахунок;

документ про присвоєння ідентифікаційного коду та його копія;

паспорт (інший документ, що засвідчує особу);

пенсійне посвідчення (у разі наявності).

Перед зверненням у сервісний центр ПФУ пенсіонер повинен:

оформити рахунок та отримати у банківському відділенні (якщо такого немає);

написати заяву за відповідною формою (доповнення №1 до постанови уряду в від 30.08.1999 № 1596).

Після цього документи треба подати у сервісний центр ПФУ. Існує кілька варіантів:

прийшовши особисто у сервісний центр (регіон реєстрації неважливий);

скориставшись порталом ПФУ (потрібен кваліфікований електронний підпис КЕП);

звернувшись у банк, який випустив картку, з проханням передати документи до Пенсійного фонду (якщо банк має угоду про співпрацю з ПФУ).

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Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

В Україні середній розмір пенсійної виплати на початок поточного року збільшився майже на 16%. Так, станом на 1 січня становить 4,62 тис. грн, тоді як рік тому був на рівні 3,99 тис. грн.

Нагадаємо, з січня поточного року на українців чекає одразу кілька нововведень у сфері пенсійного забезпечення. Зокрема, зміняться вимоги до виходу на заслужений відпочинок.