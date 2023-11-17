Пентагон уже шість років поспіль провалює фінансовий аудит, — ЗМІ

Пентагон. Фото: Армія США

Уже шостий рік поспіль Пентагон провалив щорічний аудит, хоча і стверджує, що досягає поступового прогресу з року в рік. Департамент провалив усі перевірки з 2018 року, коли відбувся перший аудит. Аудит проводиться Офісом генерального інспектора Міністерства оборони разом з незалежною державною бухгалтерською фірмою.

Про це повідомляє Dreaking Defense.

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Заступник міністра оборони та головний фінансовий директор Майкл МакКорд зазначив, що аудит активів Департаменту на суму 3,8 трильйона доларів США та зобов’язань у розмірі 4,0 трильйона доларів США є величезною справою.

"Вдосконалення та зміни, які ми робимо щодня в результаті цих перевірок, позитивно впливають на кожного солдата, матроса, льотчика, морського піхотинця, опікуна та цивільного працівника Міноборони", — сказав Майкл МакКорд.

Негативна оцінка аудитів

Департамент оприлюднив свій останній аудит у середу, і, як і минулого року, він перевірив 29 окремих організацій, від Військового пенсійного фонду до різних військових відомств. З них лише у семи було надано "немодифікований висновок" або чистий аудит, під час якого аудитори встановили, що їхні фінансові звіти були представлені чесно і вони дотримувалися принципів бухгалтерського обліку.

Лише один аудит, Фонд охорони здоров’я пенсіонерів, який має право на медичну програму Medicare, отримав цього року "умовно-позитивний висновок", тобто аудитори встановили наявність неточностей, але вони не вплинули негативно на фінансову звітність.

Прогрес у висновках аудиту

Незважаючи на те, що ще не завершено три аудити, Міністерство оборони повідомило, що ще 18 аутдитів не пройшли перевірку, включаючи Агентство передових оборонних дослідницьких проектів і Агентство національної безпеки.

"Ми наполегливо працюємо над тим, щоб розглянути висновки аудиту, а також рекомендації Урядового відділу звітності. Компоненти досягають значного прогресу, що призводить до значних переваг, але ми повинні зробити більше", —додав заступник міністра оборони.

У 2020 році тодішній виконуючий обов’язки контролера Томас Харкер заявив, що до 2027 року Пентагон може почати успішно проходити щорічний аудит, що, за словами МакКорда, неможливо.

Кроки для успішності фінансового аудиту

МакКорд зазначив кілька кроків для успішності аутдиту цього року, які можна зробити, щоб допомогти отримати прохідний бал.

Меморандум 13 жовтня від Міністра оборони Ллойда Остіна для секретарів служби та головних помічників персоналу, в якому наголошується та посилюється очікування щодо підтримки аудиту фінансових звітів Міністерства оборони.

Посилення співпраці між планувальниками та програмістами Міністерства оборони, спільнотою фінансового менеджменту Міністерства оборони, керівництвом Міністерства оборони, Адміністративно-бюджетним управлінням і Конгресом "для забезпечення узгодження пріоритетів і ресурсів".

Заклик до законодавців ухвалювати річні бюджети вчасно та уникати продовження резолюцій і зупинок.

Просити оборонних підрядників взяти участь, запровадивши "інноваційні корпоративні рішення, що економлять час", і привести свою власність у відповідність до вимог аудиту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вже не мають коштів, які були з Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), тому зараз допомога передається лише у межах повноважень президента (PDA), через це обсяг таких пакетів став меншим.