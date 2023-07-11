Долар відпустять у вільне плавання — деталі планів НБУ

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

Про це розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев.

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Стратегія складається з трьох напрямів:

пом’якшення валютних обмежень;

перехід до гнучкого обмінного курсу;

повернення до інфляційного таргетування.

За словами політика, пом’якшення валютних обмежень та повернення до довоєнного режиму плаваючого обмінного курсу є, зокрема, вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Водночас стратегія немає конкретних термінів, її виконання здійснюватиметься поступово, виключно за умови наявності стійких передумов та після належного аналізу.

Під час оцінки передумов, необхідних для здійснення стратегії, братимуть до уваги наступне:

інфляцію та інфляційні очікування;

рівень золотовалютних резервів і стійкість валютного ринку;

відсоткові ставки;

параметри фінансової стабільності.

"Згідно оновленого макропрогнозу, НБУ очікує повернення інфляції до однозначного рівня (9,6%) на кінець 2024 року. Залежно від розвитку подій на фронті, власне це і буде головним інтегральним показником, що сигналізуватиме про готовність до повної реалізації стратегії", — додав Гетманцев.

Нагадаємо, що Національний банк заявив про історичний рекорд за всю незалежність країни щодо обсягу Міжнародних резервів. У червні вони сягнули 39 млрд доларів.