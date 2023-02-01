Держзакупівлі — компанії-переможці не сплатили 400 млн доларів податку

Переможці державних закупівель не сплатили $400 млн податку, — БЕБ
В Україні переможці державних закупівель у підсумку ухилились від сплати податків на суму майже 400 мільйонів доларів. Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
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Зазначається, що детективи БЕБ викрили службових осіб кількох компаній в ухиленні від сплати податків.
"Ці компанії, переможці державних закупівель, упродовж 2022 року постачали продукти харчування для державних структур", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, БЕБ перевіряє причетність до схеми членів родини одного з народних депутатів України (глави однієї з фракцій парламенту).
За версією слідства, постачальники, зокрема, на території Одеської області, купували продукти харчування за готівку. Операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств (з ознаками фіктивності).
З метою відшкодування завданої державі збитків арештовано кошти у розмірі близько 800 млн грн на рахунках компаній-постачальників.
"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.