Держзакупівлі — компанії-переможці не сплатили 400 млн доларів податку

Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур

В Україні переможці державних закупівель у підсумку ухилились від сплати податків на суму майже 400 мільйонів доларів. Йдеться про постачальників продуктів харчування для державних структур.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Деталі

Зазначається, що детективи БЕБ викрили службових осіб кількох компаній в ухиленні від сплати податків.

"Ці компанії, переможці державних закупівель, упродовж 2022 року постачали продукти харчування для державних структур", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, БЕБ перевіряє причетність до схеми членів родини одного з народних депутатів України (глави однієї з фракцій парламенту).

За версією слідства, постачальники, зокрема, на території Одеської області, купували продукти харчування за готівку. Операції відображали у бухгалтерському та податковому обліках, як закупівля від інших підприємств (з ознаками фіктивності).

З метою відшкодування завданої державі збитків арештовано кошти у розмірі близько 800 млн грн на рахунках компаній-постачальників.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податку на додану вартість, мита, що призвело до фактичного ненадходження до держбюджету коштів в особливо великих розмірах) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, український уряд ініціює створення робочої групи під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко, завданням якої є розробка нової системи закупівель продуктів харчування для Збройних сил України (ЗСУ). Очікується, що оновлять систему Prozorro.