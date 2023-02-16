Допомога переселенцям — чому не отримують виплати та що робити

Йдеться про випадки ненарахування фінансової допомоги на проживання

В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) скаржаться в Офіс омбудсмена на відсутність нарахування належних виплат. Йдеться про випадки ненарахування фінансової допомоги на проживання, яку гарантує держава.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу омбудсмена у Facebook.

Причини ненарахування допомоги

Як розповіли у пресцентрі, у січні за результатами розгляду 316 звернень поновили право на виплати для 277-ми переселенців.

Серед найпоширеніших причин неотримання допомоги на проживання ВПО виділяють дві основні. Це могло статися через:

технічну несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС);

виявлення помилки: в особистих даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) чи категорії одержувача (працездатна особа; дитина; особа з інвалідністю).

Що радять в Офісі омбудсмена

У пресслужбі дали кілька рекомендацій у випадку ненарахування коштів на проживання.

"Якщо ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання ВПО та понад місяць її не отримуєте, радимо звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО", — йдеться у повідомленні.

Якщо проблему так і не вирішили, то слід звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Для цього є кілька способів:

Розмір допомоги ВПО

Допомогу мають виплачувати щомісячно з місяця звернення (за повний місяць незалежно від дати звернення) на одну людину:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;

для інших осіб — 2 тис. гривень.

Більше про допомогу переселенцям

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала виплачувати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Вона поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

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