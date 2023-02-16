Допомога переселенцям — чому не отримують виплати та що робити

Переселенці скаржаться на проблеми з отриманням допомоги: що порадили в Офісі омбудсмена
В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) скаржаться в Офіс омбудсмена на відсутність нарахування належних виплат. Йдеться про випадки ненарахування фінансової допомоги на проживання, яку гарантує держава.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу омбудсмена у Facebook.
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Причини ненарахування допомоги
Як розповіли у пресцентрі, у січні за результатами розгляду 316 звернень поновили право на виплати для 277-ми переселенців.
Серед найпоширеніших причин неотримання допомоги на проживання ВПО виділяють дві основні. Це могло статися через:
- технічну несправність у Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС);
- виявлення помилки: в особистих даних одержувача, даних номера банківського рахунка (за стандартом IBAN) чи категорії одержувача (працездатна особа; дитина; особа з інвалідністю).
Що радять в Офісі омбудсмена
У пресслужбі дали кілька рекомендацій у випадку ненарахування коштів на проживання.
"Якщо ви подали заяву на виплату грошової допомоги на проживання ВПО та понад місяць її не отримуєте, радимо звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою за місцем перебування на обліку ВПО", — йдеться у повідомленні.
Якщо проблему так і не вирішили, то слід звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Для цього є кілька способів:
- вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008;
- електронна пошта: [email protected];
- гаряча лінія: 0800501720.
Розмір допомоги ВПО
Допомогу мають виплачувати щомісячно з місяця звернення (за повний місяць незалежно від дати звернення) на одну людину:
- для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
- для інших осіб — 2 тис. гривень.
Більше про допомогу переселенцям
Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала виплачувати грошову допомогу від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Вона поширюється на внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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