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Перевірки фінансових рахунків та штрафи у 30 тис. грн: що відомо про CRS

18 липня 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Перевірки рахунків та штрафи — нововведення податківців у 2023 році
Фінансові підрахунки. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні набрав чинності механізм застосування загального стандарту звітності CRS. Автоматичний обмін фінансовою інформацією запроваджує процедури та норми, необхідні для виконання банками вимог щодо збору відомостей про підзвітні рахунки громадян.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

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Новий стандарт звітності

Як зазначається, серед іншого порядок визначає перелік відомостей, які банки зобов’язані встановлювати та включати до звіту про підзвітні рахунки, вимоги до належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних рахунків.

Процедура комплексної перевірки торкнеться:

  • наявних рахунків фізосіб;
  • нових рахунків громадян;
  • наявних рахунків юросіб;
  • нових рахунків організацій та компаній.

Що таке CRS

CRS — це щорічний автоматичний обмін даними для податкових цілей між країнами-учасницями Багатосторонньої угоди.

Під час такого обміну підзвітні фінустанови (банки, страхові компанії та кредитні спілки) повинні збирати та передавати інформацію у компетентні органи своїх юрисдикцій за рахунками громадян та організацій, які є резидентами юрисдикцій.

З 1 липня поточного року в рамках закону 2970-ІХ вимагається від підзвітних фінустанов застосовувати заходи перевірки до рахунків для встановлення того, чи рахунки підзвітні (підлягають обміну).

На кого чекають штрафи

Відповідно до нового закону, за ігнорування запиту податкової передбачаються штрафні санкції. Так, податківці можуть звертатися до громадян із письмовим запитом про надання потрібних відомостей та документального підтвердження.

За ненадання даних передбачений штраф у п'ять розмірів мінімальної заробітної плати (33,5 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за час дії закону про необхідність використання ФОПами касових апаратів виписали майже 60 тисяч штрафів. На початку війни запровадили мораторій, невдовзі його планують скасувати.

Також ми повідомляли про необхідність вчасної сплати Єдиного соціального внеску. Інакше на порушників за несвоєчасно сплачені суми нарахують штрафи.

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